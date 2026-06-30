Vergi mükelleflerine ek süre: Beyan ve ödemeler için yeni tarih açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 hesap dönemine ilişkin küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresini uzattı. Mükellefler, beyan ve ödeme işlemlerini 31 Temmuz 2026 Cuma günü sonuna kadar tamamlayabilecek.

Küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinde yeni tarih

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi için beyanname verme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süresinin 31 Temmuz 2026 Cuma günü sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Düzenleme, normal şartlarda 30 Haziran 2026 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ait beyannameleri kapsıyor. Süre uzatımıyla birlikte mükelleflere işlemlerini tamamlamaları için bir ay ek zaman tanındı.

Beyan ve ödeme süreleri birlikte uzatıldı

GİB’in 26 Haziran 2026 tarihli ve VUK-203/2026-9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ne göre süre uzatımı hem beyanname teslimini hem de tahakkuk eden vergilerin ödenmesini kapsıyor.

Yeni takvim şöyle belirlendi:

İlgili hesap dönemi: 2024 hesap dönemi

Önceki son tarih: 30 Haziran 2026

Yeni son tarih: 31 Temmuz 2026 Cuma

Kapsam: Beyannamelerin verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin ödenmesi

Süre uzatımının gerekçesi açıklandı

Sirkülerde, süre uzatımı kararının Bakanlığa iletilen talepler doğrultusunda alındığı belirtildi.

Kararın, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 28’inci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak uygulamaya alındığı bildirildi.