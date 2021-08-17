Weepay CEO'su Selim Destancı: E-ticaret yapmak kolaylaştı

Weepay CEO'su Selim Destancı son zamanda oldukça popüler olan ödeme sistemleri ve Weepay hakkında şöyle konuştu. İnternetin olduğu her yerden ödeme alabilmeyi sağlayan bir sistem bu. Tabi her şey bundan ibaret değil! Bütün bankaların kartlarının ve taksit seçeneklerinin olduğu yurt dışı ve farklı para birimleri ile ödeme almayı sağlayan weepay ile internet siteniz olmasa dahi ister link ile ödeme ister mobil uygulamasından ödeme alabilirsiniz. Hatta şimdi weeShop ürünü ile kendi basit e-ticaret sitenizi oluşturup ürünlerinizi yönetip ödeme almanızı sağlayan yapıyı da ücretsiz sağlıyoruz.

"DÜŞÜK MALİYETLİ EFEKTİF BİR SİSTEM"

Sunduğunuz hizmetlerin bedelleri makul. WeeLink, weeShop gibi bir çok üründen kullanım bedeli dahi almıyoruz. Standart işlem başı sabit bir oran ile çalışılır ve karşınıza ekstra ödemeler ve kesintiler çıkartmaz. Weepay, merkez bankası lisanslı ödeme firmaları ile çalışmaktadır. Ayrıca kendi PCI-DSS sertifikaları bulunmakta ve tüm sertifikalar için başvuru hazırlığındadır.

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"FINTECH ALANI HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR"

Fintech dünyada ve Türkiye'de hızla büyüyen bir ekosistem. Tabi ki bir çok örnek bulunmasıyla birlikte yeni Avrupa Birliği uyum yasaları ile birlikte açık bankacılık gibi bir çok alanda banka işlemlerinizi dahi yapabilmenizi sağlayan bir hale geliyor ve fintech alanı her geçen gün büyüyor ve gelişiyor.

SEKTÖRLERE DE ÖZEL ÜRÜNLER GELİŞTİRİYORUZ

Aslında klasik olarak düşünürsek internet üzerinden yaptığınız her alışveriş bir sanal pos üzerinden geçmekte. Onun için birçok pazara hitap etmekte. Her firma kendine özgü ürünleri ile bazı pazarların çözümlerini üreterek pazar odaklaması yapabiliyor. Biz weepay olarak birçok ürünle tüm sektörlerin ihtiyaçlarını karşılarken spesifik bazı sektörlere de özel ürünler geliştiriyoruz. Örneğin oyun sektörü, e-fatura sektörü gibi pazarlara özel ürünler geliştiriyoruz.

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"AYLIK 5 MİLYON TL İŞLEM HACMİNE ULAŞTIK"

Weepay bir çok ödeme firmasına bireysel olarak yazılım desteği sağlarken sektördeki açık ve eksikleri giderme fikri ile ortaya çıktı. Yeni bir bakış açısı, yeni ürünler ve açık bankacılık hizmetlerini birleştirme ve güvenli bir ödeme sağlamaktı. Amacımız, weepay veya sanal pos ile ödeme alan firmaların güvenli ve en hızlı entegrasyonla ödeme almasını sağlarken aynı zamanda ödeme yapan kullanıcının da güvenliğini sağlamaktı. 2018 yılındaki fikir aşamasının bütün fizibilite, pazar gibi birçok çalışmaları tamamlandı. Fikir aşamasında Cihat Değirmenci'den tohum yatırım alarak son halini aldı. 2019 nisan ayında şirketleşerek projenin ilk adımı atıldı. 15 Nisan'da projenin ilk beta hali yayınlandı ve 27 Eylül'de ilk 100 müşterisine ulaştı. Bu tarihe kadar müşterilerimizden geri bildirimleri ve deneyimlerimizi biriktirip geliştirmelerimize devam ederken 2019 sonu itibarıyla 300 müşteriye ulaşarak belirlemiş olduğumuz kilometre taşlarımızı geride bıraktık.

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2020 ocak ayında mobil uygulamalarımızı da (IOS, Android) yayınladık. Sonraki süreçte weeLink, weeShop gibi birçok ürünlerimizi de yayınlama ve yeni ürün ile pazar çalışmalarımızı yapma fırsatımız oldu. 2021 Ocak itibari ile aylık 5 milyon TL gibi bir işlem hacmine ulaştık ve projemizin genişleyip ihtiyacı olan alanlarda büyümesi açısından üç aylık bir yatırım turuna çıktık. Bu süreçte yüzlerce yerli-yabancı firmalarla görüşerek 2021 haziran ayında bu yatırım turunu tamamlayıp, iki farklı firmadan 15 milyon TL değerleme ile yatırım aldık. Bu yatırımla beraber belirlemiş olduğumuz kilometre taşlarına ve global hayalimize bir adım daha yaklaşmış olduk.