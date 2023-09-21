Yabancı yatırım sıçrama yapacak

Potansiyel yatırımcılara Türkiye’ye açık bir davet niteliğinde olan Orta Vadeli Program (OVP), ABD’de görücüye çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldıkları toplantılarda, dünyanın önde gelen yatırım fonlarına Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatları ve OVP’de öngörülen hedefleri anlattı.

Ömer Bolat

125’E YAKIN ŞİRKET YÖNETİCİSİ KATILDI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) organizasyonuyla Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde yapılan 13. Türkiye Yatırım Konferansı’na 125’e yakın ABD’li kuruluşun yöneticisi katıldı. Konferansta; AllianceBernstein, Altio Capital, American Century, Breakout Capital, Centiva Capital, Diameter Capital, DSC Meridian, EBRD, Fidelity, Global X, HSBC, IFC, Invesco, Lazard, Metlife, Morgan Stanley, Nuveen, Riyad Capital, UBS ve Vanguard gibi fonların temsilcileri ile Türk iş adamları yer aldı.

DOĞRUDAN YATIRIMDA SIÇRAMA BEKLİYORUZ

Ticaret Bakanı Bolat, doğrudan yatırımlarda ciddi bir sıçrama öngördüklerini belirterek, Türkiye ekonomisi ve dış ticaretinin uluslararası arenada olumlu bir seyir izleyeceği dönemin beklendiğini ifade etti. 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nı değerlendiren Bolat, "Burada inanılmaz yüksek katılım vardı. Toplantıda Amerikalı yatırımcı kuruluşların yöneticileri ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin sahipleri ya da üst yöneticileri bulundular" diye konuştu.

ÜLKEMİZİN AĞIRLIĞI VE ALGISI ÇOK OLUMLU

Bolat, daha önce yaptıkları Körfez, Avrupa ve Uzak Doğu ziyaretlerini anımsatarak, şunları kaydetti: "Bu kısa sürede şimdi de ABD'deyiz, Atlantik Okyanusu'nun öteki kıyısında... Türkiye'mizin ağırlığı, etkisi, saygınlığı ve algısı çok olumlu. Önünde 5 yıllık bir siyasi istikrar süreci olan Türkiye'miz ile iş, ticaret ve yatırım yapmak isteyen iş dünyası kuruluşlarında artan bir ilgi var. Burada görev yapan Türk yöneticilerle konuştuğumuzda bu algı düzeyinin sürekli yükseldiğini ve daha çok alınacak mesafe olduğunu ifade ettiler. Bu yapılan tanıtımlar ve toplantılarla Türkiye'mize yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak."

Mehmet Şimşek

Görüşmelerin fon akışına katkısı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York’ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin, “Bu görüşmelerimizin Türkiye’ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum” ifadesini kullandı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ettiğini kaydetti. Şimşek, “Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye’ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum” dedi.

Cenk Alper

Enerjiye 6,2 milyar $ yatırım yolda

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, 13’üncü Türkiye Yatırım Konferansı’ndaki konuşmasında, Türkiye’nin dinamik ekonomisi ile dayanıklı ve çevik iş dünyasına dikkat çekti. Alper, “Yatırım stratejilerimizde bugüne kadar Türkiye’yi hep önceliklendirdik, önceliklendirmeye de devam edeceğiz” dedi.

5 yıl içerisinde, Türkiye’de enerjiye yapacakları yatırım tutarının 6,2 milyar dolar olduğunu belirten Alper, “Her üç rüzgar ve güneş santralinden biri Sabancı imzası taşıyacak” ifadelerini kullandı.







