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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı: Hayvancılık işletmelerine 11 milyon TL'den fazla hibe sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yöresel projeler kapsamında hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, kapasite ve verimliliğin artırılması için 9 ayda 11 milyon liradan fazla hibe desteği sağladı.

16:56 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yöresel proje hibe destekleri ile hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, kapasite ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), söz konusu hedeflerin yanında daha hijyenik şartlarda üretim yapılarak kaliteli ürün ve daha iyi gen kaynağına sahip sürü elde edilmesi amacıyla aile işletmelerinin projelerini destekliyor.


İl tarım ve orman müdürlükleri vasıtasıyla gelen projeler, HAYGEM tarafından değerlendiriliyor.


İllerden gelen yeni taleplerle ilgili değerlendirmeler neticesinde Ordu'daki "Akkuş'un Sütü Pazara İniyor Projesi", Şırnak'ın Uludere ilçesindeki "Arı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’", Diyarbakır'daki "Arı Varsa Hayat Var Projesi", Gümüşhane'deki "Arıcılara Polen Tuzaklı Kovan Altlığı Desteği Projesi", Manisa'daki "Küçükbaş Otomatik Yemlik Projesi" ve "Manisa’da Arı Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması Projesi", Ardahan'daki "Çiğ Süte Halk Elinde Katma Değer Kazandırılması Projesi" ile "Coğrafi İşaretli Ardahan Çiçek Balının ve Kafkas Arısının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi", Denizli'deki "Sağlıklı Nesiller İçin Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Üretimi Projesi", Mardin'deki "İvesi Halkın Elinde, Islah Tam Yerinde Projesi", Kütahya'daki "Koyunlarda ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi", Trabzon'daki "Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt İşleme Tesisi Projesi", Hakkari'deki "Arıcılığı Geliştirme Projesi" çalışmalarına hibe desteği verildi.


Bu kapsamda 2023 yılı için bugüne kadar söz konusu illerden gelen yöresel projeler değerlendirilerek toplam 11 milyon 137 bin 382 liralık hibe desteği sağlanması uygun bulundu.



"Aile işletmeciliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalda aile işletmeciliğinin desteklenmesi ve hayvansal üretimin artırılmasının temel stratejilerinden olduğunu belirtti.

Bu kapsamda daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek, ürünlerin muhafazasından pazara ulaştırılması ve değerinde satılmasını sağlamak amaçlarıyla yetiştiricilere destek verdiklerini ifade eden Yumaklı, aile işletmeciliği başta olmak üzere gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydetti.


Yumaklı, illerdeki yöresel hayvansal yatırımları desteklediklerine işaret ederek, kırsalın kalkındırılmasında ve üretimde devamlılığın sağlanmasında bu tür projelerin katkısının büyük olduğunu bildirdi.

Yöresel hayvancılık yatırımlarına önem verdiklerini ve aile işletmeciliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Yumaklı, "İl tarım ve orman müdürlüklerimiz vasıtasıyla gelen yöresel projeleri değerlendirmeye ve yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


Türkiye'nin büyük şirketleri de ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi
Türkiye'nin büyük şirketleri de ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, TAİK tarafından düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, değerlendirmelerde bulundu. TAİK Başkanı Yalçındağ, Türkiye'nin en büyük 15 şirketinin temsilcilerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahatine katıldığını ve bunu çok önemsediklerini ifade etti. TAİK olarak görevlerinin ticari diplomasi olduğunu vurgulayan Yalçındağ, "Türkiye ile Amerika arasındaki hem yatırım fırsatlarını hem ticari ilişkileri maksimize etmek için elimizden gelen her türlü faaliyeti, çabayı bir sivil toplum örgütü olarak gösteriyoruz." ifadesini kullandı.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#hibe
#hayvancılık
#İbrahim Yumaklı
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