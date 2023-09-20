Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, TAİK tarafından düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, değerlendirmelerde bulundu.
Her yıl New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönemine denk gelecek şekilde Türkiye Yatırım Konferansı düzenlediklerini hatırlatan Yalçındağ, Amerikan iş dünyasının, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de ilgili bakanlarla doğrudan konuşarak Türkiye ile ilgili yatırım fırsatlarını değerlendirdikleri görüşmeleri çok önemsediklerini kaydetti.
'Yatırım Konferansı'nın ilk gününe 200'e yakın yatırımcı katılım gösterdi'
Yalçındağ, toplantıda Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın detaylı sunumlar yaptığını, yatırımcıların her türlü sorusunun yanıtlandığını bildirdi.
Türkiye'nin büyük şirketleri de ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi
TAİK Başkanı Yalçındağ, Türkiye'nin en büyük 15 şirketinin temsilcilerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahatine katıldığını ve bunu çok önemsediklerini ifade etti.
Söz konusu şirketlerin temsilcilerinin de Yatırım Konferansı'nda düzenlenen panellerde ABD'li yatırımcılarla bir araya geldiğini bildiren Yalçındağ, bu grupların buraya gelerek OVP'yi desteklediklerinin mesajını verdiğini aktardı.
Türk ihracatçılarını 27 trilyon dolarlık Amerikan pazarına yakınlaştırma isteği
Türk ihracatçılarını 27 trilyon dolarlık Amerikan pazarına yakınlaştırmayı istediklerini ifade eden Yalçındağ, Türk iş insanlarını Amerikan pazarına yönlendirmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.