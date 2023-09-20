Türkiye'nin büyük şirketleri de ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi

"ABD ile 2018 yılında 20 milyar doların altında olan ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 32 milyar doların üstüne çıktı. Bizim 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunu yakalamak istiyoruz. Bunu yakalamak için de ciddi bir program yürütüyoruz."