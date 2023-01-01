Ticaret Bakanı Bolat'tan yatırım vurgusu: Ciddi bir sıçrama bekliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Bolat, ABD'deki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bolat, her yıl eylül ayında gerçekleştirilen BM Genel Kurulu gibi zirvelerin en büyük faydasının devlet başkanları ve ilgili bakanların görüşmelerine de imkan sağlaması olduğunu belirterek, BM toplantılarının, dünyanın en büyük ekonomisine ve en fazla dış ticaret hacmine sahip ülke konumundaki ABD ile Türkiye arasında ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirme açısından da önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.
Ekonomi yönetiminin bakanları olarak kendi alanlarında muhataplarıyla görüşmeler yaptıklarını aktaran Bolat, önemli yatırım toplantılarına katıldıklarını ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.
"Önümüzdeki dönem için hedefler ve fırsatları ortaya koyduk"
Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Concordia Zirvesi kapsamında ABD Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye'de doğrudan yatırımları olan büyük Amerikan şirketlerinin temsilcileriyle görüştüklerini, burada yeni yatırım planları gibi konuların ele alındığını bildirdi.
Ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) organizasyonuyla Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na da katıldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:
"Türkiye'mize yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak"
Bolat, dünya üretimi ve ticaretinin 2023'te yatay düzeyde durgunlukta seyrettiği bir dönemde bile Türkiye ekonomisi ve dış ticaretinin uluslararası arenada olumlu bir seyir izleyeceği bir dönemin beklendiğini ifade etti.
"OVP önemli dönüm noktası olarak kabul ediliyor"
Hükümet olarak ekonomi politikasında uzun istişareler sonucunda hazırlanan ve 3 yıllık süreci kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) büyük önem taşıdığını vurgulayan Bolat, programın bütüncül, kompakt ve kapsayıcı bir ekonomi programı olduğunu, para, maliye, döviz, faiz, dış ticaret, üretim, yatırım alanında izlenecek politikaları ve yapılacak reformları ortaya koyduğunu anlattı.
Bolat, güçlü, güvenilir ve geleceğe yönelik ışık tutan bir ekonomi programı olması açısından OVP'nin "hükümetin yol haritası" olduğunu belirterek, uluslararası piyasalar, yurt içindeki reel sektör ile mali piyasalar açısından OVP'nin önemli dönüm noktası olarak kabul edildiğini söyledi.