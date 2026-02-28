Yarısı Bizden'de riskli yapıya tam destek

İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası’nda kapsam genişletildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, 31 Aralık 2026’ya kadar 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilen tüm konut ve iş yerleri kampanyadan faydalanabilecek. Düzenleme ile ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi zaman alan süreçler nedeniyle yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Genelgeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik. Hazırladığımız genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık’a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak" ifadelerini kullandı. Kararın ilgili maddesine "6306 sayılı Kanun kapsamında onaylanan riskli yapılar için" ibaresi eklenerek uygulama netleştirildi. Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.