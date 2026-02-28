Yarısı Bizden'de riskli yapıya tam destek

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası’nın kapsamı genişletildi. 31 Aralık'a kadar riskli yapı ilan edilen tüm konut ve iş yerleri desteklerden yararlanabilecek. Düzenleme ile ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi zaman alan süreçler nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası’nda kapsam genişletildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, 31 Aralık 2026’ya kadar 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilen tüm konut ve iş yerleri kampanyadan faydalanabilecek. Düzenleme ile ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi zaman alan süreçler nedeniyle yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
HAK KAYBI ÖNLENECEK
Genelgeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik. Hazırladığımız genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık’a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak" ifadelerini kullandı. Kararın ilgili maddesine "6306 sayılı Kanun kapsamında onaylanan riskli yapılar için" ibaresi eklenerek uygulama netleştirildi. Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.
HER KONUT İÇİN 1,8 MİLYON TL
Bakanlığın her bir konut için verdiği 1 milyon 875 bin TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla inşa ettirebiliyor. İş yerleri için de 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Sağlanan 875 bin TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar iş yerlerini yüklenici firmalar aracılığıyla yaptırabiliyor.
Büyük dönüşümde TOKİ modeli
- Alan bazlı, site tipi büyük dönüşümlerde ise süreci TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşülürken kalan tutar uzun vadeli ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. Projelerde planlama, ihale ve yapım süreçleri kamu güvencesiyle yürütülürken, hak sahiplerine kira yardımı ve geçici barınma desteği de sağlanabiliyor.