Yarısı Bizdende yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da büyük dönüşümü sağlayacak Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden desteğinin ayrıntılarını paylaştı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni döneme ilişkin ayrıntıları açıkladı. Kurum paylaşımında, “Her bir vatandaşımızı sağlıksız konutlardan çıkarana kadar bize durmak yok. İstanbul’da Yarısı Bizden’de yeni dönemi başlattık. İşte merak ettiğiniz soruların yanıtları” ifadesini kullandı. Bakanlık, bu destekten kimlerin nasıl faydalanacağını, başvuruların nereye ve nasıl yapılacağını, yeni kampanya dönemiyle birlikte vatandaşlara hangi kolaylıklar sağlandığını 15 soruda yanıtladı. İşte o sorular ve cevapları:

E-DEVLET BAŞVURUSU GEREKMİYOR

1 Yarısı Bizden Kampanyası’ndan faydalanmak için e-Devlet başvurusu şart mı?

Yeni dönemde e-Devlet başvurusuna gerek yok.

2 Kampanyadan kimler faydalanabilir?

İstanbul’daki riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyaya başvurabilir.

3 Ev/iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği aldırarak, yapının risk durumu tespit edilebilir.

4 Riskli yapı olduğunu tespit ettirdikten sonra ev/iş yerini dönüştürmek için ilk olarak nereye başvurmak gerekiyor ?

Riskli yapı, hak sahiplerinin ortak kararla belirleyecekleri bir yükleniciyle imzalayacakları sözleşme ile projelendirme ve yapı ruhsatı işlemleri tamamlanır. Ardından kuracakları kat irtifakı (hisse sahiplerinin paylarının tespiti) işlemlerinden sonra Yarısı Bizden desteği için ilçe belediyelerine başvuru yapılır.

5 Yarısı Bizden için proje ön şartları nelerdir?

Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli. 1 Nisan 2023’ten sonra hazırlanmış ruhsat projeleriyle bu kampanyadan faydalanılabilir.

700 BİN TL HİBE 700 BİN TL KREDİ

6 Hak sahipleri sözleşmeyi ne zaman ve kiminle imzalayacak?

İlçe belediyesince hak sahibi tespiti tamamlanmış riskli yapılar için Bakanlığın oluşturacağı randevu tarihinde Bakanlık ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

7 Her konut/iş yeri için ne kadar hibe ve kredi ödenecek?

Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilecek. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanacak.

8 Bakanlık Yarısı Bizden ödemesini hak sahibine mi yükleniciye mi yapacak?

Ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılacak.

TAHLİYE DESTEĞİ 100 BİN TL

9 Ödeme ne zaman ve nasıl yapılacak?

İlk ödeme iş başlayınca yüzde 30 oranında yapılacak. Ardından inşaatın devam etme süreci incelenerek taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, yapı sıvaya kadar hazır duruma getirildiğinde yüzde 30 oranında ödeme yapılacak. Son aşamada ise yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödeme yapılacak.

10 Kredi geri ödemeleri ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleştirilecek?

Kredi geri ödemeleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

11 Tahliye desteği ne kadar?

Tahliye desteği tek seferde 100 bin TL olarak ödenir.

12 Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?

Tahliye yani taşınma desteği daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir.

13 Otopark ve sığınak yaptığımda hak kaybı olacak mı?

Yeni üretilecek projede otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulacak. Böylece yapı sahibi hak kaybına uğramayacak.

14 Kredi için gelir şartı aranıyor mu?

Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz.

15 Hangi tarihler arasında başvurulacak?

Kampanyaya vatandaşlar süre kısıtlaması olmadan başvurabilecek.

Yarısı Bizden'de neler değişti?

Kampanyanın yeni dönemi bazı değişiklikleri beraberinde getirdi. Artık e-Devlet başvurusuna gerek kalmayacak. Yarısı Bizden desteğinden faydalanırken yeni yapılacak yapının eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekiyor. Daha önceki kampanya döneminde, yeni projesine otopark ve sığınak ekleyenler ‘bir buçuk katı’ kuralına takılıp hak kaybına uğrayabiliyordu. Yeni düzenleme ile otopark ve sığınaklar proje metrekaresinin dışında tutuldu. Vatandaşların hak kaybının önüne geçildi. Bu sayede çok sayıda vatandaşın kampanyadan faydalanması bekleniyor. Yapımı hızlandırmak ve yüklenicilerin projeye ilgisini artırmak için ilk ödeme oranına artış yapıldı. Daha önce hak sahiplerinin yüklenicilerine, yüzde 10 oranında yapılan 1. hakediş ödemesi artık yüzde 30 olarak düzenlendi.







