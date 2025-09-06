Yat gemi ve teknelerde ÖTV oranı değişti

Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 8 olarak belirlendi.
Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak ÖTV oranı yüzde 8 oldu.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olanlar)", "yolcu ve gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)" ile "yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri" için yüzde 0 olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.