Yat gemi ve teknelerde ÖTV oranı değişti

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak ÖTV oranı yüzde 8 oldu.

Buna göre, "18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olanlar)", "yolcu ve gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)" ile "yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri" için yüzde 0 olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.