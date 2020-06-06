Yatırımcı sahaya indi: Konut talebinde rekor artış yaşandı

Mevduat faizlerinin aşağıya çekilmesi, kiraların yükselmesi ve kamu bankaları öncülüğünde başlayan Cumhuriyet tarihinin en düşük kredi faizli kampanyası,yatırımcıyı yeniden gayrimenkule yönlendirdi. Sektörün beklediği bu hamle konut üreticisini de satıcısını da memnun etti. Bina inşaat maliyetlerinin yüzde 100’ün üzerinde artmasına karşın gayrimenkul fiyatlarındaki artışın son 4 yılda yüzde 35,16 oranında artış göstermesi de uzun süredir piyasadan uzak olan gayrimenkul yatırımcısının yeniden alıma geçmesinde etkili oldu. Covid 19 öncesi ve Covid döneminde gelen taleplerin yüzde 90’nın oturum amaçlı olduğuna vurgu yapan ProjEkspert Gayrimenkul Kurucusu Emel Akbaş, “Kredi kampanyası ile gelen taleplerin ise yaklaşık yüzde 60’ı yatırım amaçlı oldu” dedi. Akbaş, “Yine kampanya öncesinde gelen taleplerin yüzde 80’i hemen teslim 2. el konutlara yönelik iken, son 4 gündür gelen taleplerin yüzde 75’i yeni projelere ilgi duyuyor” şeklinde konuştu.

SERVİS TRAFİĞİ HIZLANDI

Geçen hafta günlük ortalama talep sayısının 20 civarında olduğunu paylaşan Akbaş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Oran 4 günde ise yaklaşık yüzde 515 artarak 123’e çıktı. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaş telefonlara sarıldı. Geçen haftaya kadar günde 8-10 portföy sunumu yapılırken 4 gündür günde 50’nin üzerinde portföye servis sağlıyoruz. Sektöre adeta ilaç gibi gelen bu kredi kampanyası, döviz ve altın yatırımında uygulanan vergiler ile birlikte gayrimenkulü tekrar yatırımcının radarına soktu. Eğer yeni normalleşme sürecini sağlıkla atlatabilir ve ikinci bir Covid 19 krizi yaşanmazsa gayrimenkul sektörü yılın ikinci yarısında tüm yılı kurtarabilir.”

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KONUT KREDİMİZİ ÖDÜYORUZ

Pandemi de daha çok bekle gör havasının hakim olduğunu belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, kredi paketlerinin açıklanması ile hareketlenmenin hızlandığını söyledi. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı da gelen talepteki artışta yatırımcı ağırlığına dikkat çekti. Haziran ayı konut satışlarında rekorlara tanıklık edeceğimizi belirten Özelmacıklı, “Altın ve döviz yatırımı ile finansal getiri sağlayanlar da gayrimenkul getirilerini hesap etmeye başladı. Bu dönemde hızlı hareket eden kazanacak. Konut satın alma gücü endeksi de 2020 yılı ilk çeyreğinde 136 ile tarihi bir zirvede. Toplam konut satışları içinde ipotekli konut satışlarının payı ise yüzde 37.9 seviyesinde. 1. Çeyrek sonunda en çok konut kredisi kullanılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Gaziantep ve Manisa olmuştu. Geçen seneye göre konut kredi stoku da yüzde 14.9 artışla 211 milyar TL seviyesinde. Bu yüksek orana rağmen konut kredilerinde takip oranı sadece yüzde 0.55 seviyesinde” bilgisini verdi.

SEKTÖR MEMNUN

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ise hem yatırım amaçlı hem de oturum amaçlı taleplerin arttığını söyledi. Tahincioğlu, “Konut faizlerinde yapılan indirimlerin etkisiyle gayrimenkul sektöründe olumlu dalgalar görmeye başladık. Sektörümüzde bir süre duraksama yaşadı ama toparlanacağımızı düşünüyoruz. Emlak Konut kampanyasına dahil olan 2 projemize ilgi kampanya ile birlikte arttı. Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinden ev sahibi olmak isteyenler, ödemelerine 3. yıl başlayabilecek, yüzde 5 peşinat ve yüzde 10 indirim imkanından faydalanabilecek” bilgisini verdi.

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