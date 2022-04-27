Yayla Agro Gıda halka arz ediliyor: Borsa İstanbul’a lezzet geliyor

Halka arz için geri sayıma başlayan Yayla Agro Gıda, pirinç ve bakliyat sektöründe 26 yıllık bir geçmişe sahip. Ankara’da küçük bir paketleme tesisinde marka yolculuğuna başlayan kuruluş, bugün Ankara ve Mersin’de bulunan 2 üretim tesisi ve 532 çalışanıyla NielsenIQ 2021 verilerine göre pirinç ve bakliyat sektöründe pazar lideri konumunda. Yayla Agro Gıda, Türkiye’de kendi sektörünün ilk ve tek Ar-Ge Merkezi’ne sahip kuruluş.

Talep toplama, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Çıkarılmış sermayesinin 430.000.000 TL’den 472.600.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 42.600.000 TL ve Şirket’in mevcut ortağı Hasan GÜMÜŞ’ün sahip olduğu 28.400.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 71.000.000 TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 12,50 TL olarak belirlendi.

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Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları ve ihracatçıları listesinde sıralanan Yayla Agro Gıda; “Haşlanmış-Aç Kullan”, “Yemek Hazır-Isıt Ye”, “Yemek Hazır-Aç Ye”, “Gurme Fit-Pişir Ye”, “Sebzelim-Pişir Ye”, “Pratik Çorba-Pişir Ye”, “Klasik Bakliyat” ve 28 Dünya bakliyatından oluşan superfood serisi “Gurme” kategorilerindeki ürünlerini geniş bayi ağıyla Türkiye’nin 81 ilindeki 60 binden fazla satış noktasında tüketicileriyle buluşturuyor.

Globalde ise; T.C. Ticaret Bakanlığı Turquality Marka Destek Programı kapsamında desteklenen, Türkiye’nin dünyadaki gastronomi elçisi Legurme markasıyla da 6 kıtada 65’ten fazla ülkeye katma değerli ürünlerini ulaştırıyor.



Dünyamızın yarınını ve gelecek nesillerin sağlıklı gıdaya ulaşımını her şeyin üstünde tutan Yayla Agro Gıda, çevre duyarlılığı ve modern tarımın yaygınlaşmasına yönelik projelerini “Sürdürülebilir DünYayla” konsepti altında devam ettiriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımları, çiftçilerin desteklenmesine yönelik etkinlikleriyle hem çevrenin daha fazla korunması hem de tarımın desteklenmesi konularında da sektörüne öncülük ediyor.

Sektörde ilk “Karbon Ayak İzi Beyan Raporu” alan firmalar arasında yer almanın gururunu yaşayan Yayla Agro Gıda, 2050 yılına kadar “Karbon Nötr” şirket olma hedefini kararlılıkla sürdürüyor.

Yayla Agro Gıda’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, halka arz için SPK’dan gerekli onayı aldıklarını belirterek, hedefleri hakkında şunları söyledi: “Halka arz, şirketimizin kurumsallaşma, sürdürülebilir büyüme ve global marka olma yolunda önemli bir aşama olacak. 25 yılı geride bırakan büyüme yolculuğumuzda önemli bir eşiği ifade eden halka arz ile önümüzdeki 25 yıla yönelik stratejilerimizi hayata geçirmek için çok daha güçlü ve kurumsal bir yapı kazanmayı hedefliyoruz.

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Halka arz, önümüzdeki döneme yönelik global marka olma vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladığımız uluslararası stratejik ortaklıklar için de elimizi güçlendirecek. Diğer yandan Türkiye’de aile şirketlerinin yaklaşık yüzde 95’i ikinci kuşağa devredilmeden yok olup gidiyor. Halka arzın getireceği kurumsallaşma ile şirketimizi gelecek kuşaklara daha güçlü bir yapıda devretmeyi hedefliyoruz. Halka arz ile elde edilecek geliri, Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde satın aldığımız 127 bin metrekarelik arazi üzerinde kuracağımız üçüncü fabrikamızda, fonksiyonel gıdaların da üretileceği Ar-Ge odaklı yatırımlarda değerlendirmeyi hedefliyoruz.”

Yayla Agro Gıda San. ve Ticaret A.Ş. Hakkında

1996 yılında kurulan Yayla Agro Gıda San. ve Ticaret A.Ş.; pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Ankara ve Mersin’de iki üretim tesisi bulunan şirket; uluslararası kalite standartlarında ve en son teknoloji ile ürettiği kaliteli, güvenilir ve yenilikçi ürünlerini Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesine sunuyor. Yayla Agro Gıda, NielsenIQ 2021 yılı verilerine göre Türkiye’de kendi sektöründe pazar lideri konumunda yer alıyor. Şirketin; mevcutta klasik ürünlerde yıllık yaklaşık 1 milyon ton ve paketli hazır yemekte yıllık yaklaşık 35 milyon adet üretim kapasitesi bulunuyor.

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Tarladan çatala uzanan tüm değer sürecinde; kalite ve inovasyonu esas alan Yayla Agro Gıda, “Geleceğin sağlıklı nesillerini inşa etme” misyonuyla, katma değerli bitkisel protein kaynağı olan bakliyatları, günümüzün değişen tüketim alışkanlıklarına uygun yenilikçi ürünlere dönüştürerek toplum sağlığına katkıda bulunuyor. 2018 yılında pirinç ve bakliyat sektörünün ilk ve tek Ar-Ge Merkezi’ni kuran şirket, bu alanda da sektöre öncülük ediyor.

Altı kıtada 100’den fazla ülke ile dış ticaret ilişkisi bulunan şirket, doğrudan satış kanalları ve kendi pazarlama ağı ile ürünlerini 65 ülkede müşterileriyle buluşturuyor. Türkiye pazarında ürünlerini 81 ilde 20 EDT 70’in üzerinde bayi ağı ile 60 binden fazla satış noktasında müşterilerine ulaştıran Yayla Agro Gıda, yurt içinde marka konumlama stratejisi çerçevesinde Yayla, A’la Çiftçi, İri DANEM ve Yunus markaları ile hizmet veriyor. Yurt dışı satışları Legurme markası ile 65 ülkede yürüten Yayla Agro Gıda, 2020 yılı itibariyle T.C. Ticaret Bakanlığı “Turquality Marka Destek Programı” kapsamında destekleniyor.

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“Sürdürülebilir DünYayla” mottosu ile tüm üretim süreçlerini çevreye duyarlı yapan Şirket; Sıfır Atık Belgesinin yanında kendi sektöründe ilk ve tek Karbon Ayakizi Beyan Raporunu alan firma konumundadır.