Yelkenden ekonomiye 1 milyar dolar katkı

Yelkenden ekonomiye 1 milyar dolar katkı

Merve Safa Akıntürk
04:0019/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Yelken sporunun yaygınlaşması hem sportif hem turizm açısından büyük potansiyel oluşturuyor. Ankara Yelken Kulübü Üyesi Evren Bayraktar, “Yelkenciliğin yıllık turizm gelirine 1 milyar dolar ek katkı sağlaması mümkün. Doğru yatırımlarla dünyada söz sahibi olabiliriz” dedi.

Ankara Yelken Kulübü sporcuları, kulübün kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında Mogan Gölü’nde gazetecilerle biraraya geldi. AYK Yönetim Kurulu Üyesi Evren Bayraktar, kulübün hedefinin yelken sporunu Türkiye genelinde yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Yelken sporunun, bahar ve sonbahar aylarında da bölgelere ekonomik canlılık getirdiğini belirten Bayraktar, yelkenciliğin yıllık turizm gelirine 1 milyar dolar ek katkı sağlayabileceğini belirtti.

Evren Bayraktar

TATİLCİ 3-5 KAT FAZLA HARCAR

Yelken sporunun turizm ve ekonomi açısından Türkiye’ye katkısını da değerlendiren Bayraktar, şunları söyledi: “Bir yelkenliyle Türkiye kıyılarını gezen turist, otel odasında kalan bir tatilciye göre ortalama 3 ila 5 kat daha fazla harcar. Yelken turizmi yazla sınırlı olmayan bir faaliyet olduğu için bahar ve sonbahar aylarında da bölgelere ekonomik canlılık getirir. Yelkenciliğin yıllık turizm gelirine 1–2 milyar dolar ek katkı sağlaması mümkün. Bodrum’da yapılan regattaların otel doluluk oranlarını yüzde 30 arttırması bunun en net göstergesi.”

50 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

  • Yelken sporuna dünyanın en yüksek ilgisinin deniz kültürü güçlü ülkelerde olduğunu vurgulaya Bayraktar, “Küresel yelken ve yat sektörü toplam 50 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaştı. Yalnızca tekne/yat üretimi segmentinin yıllık hacmi 12–13 milyar dolar seviyesinde ve önümüzdeki 10 yılda yüzde 5-6 büyüme bekleniyor” ifadelerini kullandı.


