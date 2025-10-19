Yelkenden ekonomiye 1 milyar dolar katkı

Yelken sporunun turizm ve ekonomi açısından Türkiye’ye katkısını da değerlendiren Bayraktar, şunları söyledi: “Bir yelkenliyle Türkiye kıyılarını gezen turist, otel odasında kalan bir tatilciye göre ortalama 3 ila 5 kat daha fazla harcar. Yelken turizmi yazla sınırlı olmayan bir faaliyet olduğu için bahar ve sonbahar aylarında da bölgelere ekonomik canlılık getirir. Yelkenciliğin yıllık turizm gelirine 1–2 milyar dolar ek katkı sağlaması mümkün. Bodrum’da yapılan regattaların otel doluluk oranlarını yüzde 30 arttırması bunun en net göstergesi.”