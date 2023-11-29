|
Ekonomi

YENER TSK'nın yeni gücü olacak

ASELSAN'dan, TSK'ya teslim edilen YENER-Modern Mayın Tespit Sistemi'ne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, yeni nesil radar algoritmaları sayesinde farklı toprak tiplerinde dahi farklı tip ve büyüklükteki tehditleri tespit edebilen YENER sisteminin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeni gücü olacağı belirtildi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
18:03 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ASELSAN YENER

ASELSAN YENER

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "
Ordumuza teslim ettiğimiz YENER-Modern Mayın Tespit Sistemi, el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınları tespit, teşhis ve işaretleme görevlerini yerine getirerek personel güvenliğini en üst seviyede tutuyor.
" denildi.

"ASELSAN YENER, entegre edildiği zırhlı aracın önü ve yanındaki mekanizmalarla yönlendirilen radar ve metal dedektörleri ile, güzergâh üstündeki mayın ve patlayıcılara karşı önlem alınmasını sağlıyor." ifadelerine yer verilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Yeni nesil radar algoritmaları sayesinde farklı toprak tiplerinde dahi farklı tip ve büyüklükteki tehditleri tespit edebilen YENER Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeni gücü olacak."
#ASELSAN
#YENER
#Mayın
#TSK
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sivas AK Parti belediye başkan adayları isim listesi belli oldu mu? İşte ilçe ilçe belediye başkan aday adayları