YENER TSK'nın yeni gücü olacak

ASELSAN YENER
ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "
Ordumuza teslim ettiğimiz YENER-Modern Mayın Tespit Sistemi, el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınları tespit, teşhis ve işaretleme görevlerini yerine getirerek personel güvenliğini en üst seviyede tutuyor.
" denildi.
"ASELSAN YENER, entegre edildiği zırhlı aracın önü ve yanındaki mekanizmalarla yönlendirilen radar ve metal dedektörleri ile, güzergâh üstündeki mayın ve patlayıcılara karşı önlem alınmasını sağlıyor." ifadelerine yer verilen açıklamaya şöyle devam edildi:
"Yeni nesil radar algoritmaları sayesinde farklı toprak tiplerinde dahi farklı tip ve büyüklükteki tehditleri tespit edebilen YENER Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeni gücü olacak."
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1 saat önce