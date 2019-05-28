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Ekonomi Yeni kredi paketi açıklandı 12 ay geri ödemesiz 500 bin TL
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

12 ay geri ödemesiz 500 bin TL'lik destek kredisi

Yeni kredi paketi açıklandı: 12 ay geri ödemesiz 500 bin TL

Kredi Garanti Fonu (KGF), yeni bir kredi paketi projesi ile küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ), 500 bin liraya kadar "KGF Destek Kredisi" verecek. 14 bankaya bugün itibariyle başvurularak çekilebilecek kredide 12 aya kadar geri ödemesiz dönem ile birlikte 60 ay vade imkanı sunulacak.

Haber Merkezi DHA
KGF Destek Kredisi için 14 banka üzerinden başvuruda bulunulabilecek.
KGF Destek Kredisi için 14 banka üzerinden başvuruda bulunulabilecek.

KGF'den yapılan açıklamada, "Avrupa Yatırım Fonu'nun (EIF) KGF’ye sağladığı hibe fon ile hayata geçirilen KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) programına gösterilen yoğun ilgi ile kısa sürede önemli bir kredi hacmine ulaşıldı ve hem reel sektörden hem de Bankacılık sektöründen gelen projenin devamı talepleri doğrultusunda KGF Destek Kredisi projesi hazırlandı" denildi.

  • Açıklamaya göre KOBİ’ler, KGF Destek Kredisi projesi kapsamında azami 500 bin liralık krediyi yüzde 80 KGF kefaleti ile kullanabilecek.

12 AYA KADAR GERİ ÖDEMESİZ

Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak olan kredilerin vadesi de 12 aya kadar geri ödemesiz dönem ile birlikte asgari 36 ay, azami 60 aya kadar uzayabilecek.

14 BANKAYA BAŞVURULABİLECEK

Açıklamada, "KGF Destek Kredisi’nden yararlanmak için bugün itibariyle Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Alternatif Bank, Halkbank, QNB Finansbank, VakıfBank, Denizbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Ziraat Katılım Bankası’na başvuruda bulunulabilecek" denildi.

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