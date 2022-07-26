Yerli helikopter Gökbey silahlanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iki yeni hava platform aracıyla Türkiye’yi tanıştırmaya hazırlanıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, T929 Atak-II helikopterinin 21 kişilik yolcu versiyonunu yapacaklarını, milli ve özgün olarak tasarlanan genel maksat helikopteri Gökbey’in de silahlı modelini geliştireceklerini söyledi. Gökbey, bu yıl sonu Jandarma Kuvvetlerine daha sonra da Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek.

Temel Kotil

Londra’da düzenlenen Farnborough Airshow’da Haber Aero’ya açıklamalarda bulunan Kotil, TUSAŞ geliştirdiği platform hava araçlarının aynı anda çok yönlü olarak ilerlediğini ifade ederek, iştirakleri olan TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Gökbey için geliştirdiği yerli motoru da bu yıl sonuna kadar teslim alacaklarını ifade etti.

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Genel Müdür Temel Kotil, son gelişmeler hakkında şu bilgileri verdi:

MMU'nun ilki F-16 motoruyla teslim edilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) olarak biz Milli Muharip Uçak Projesi’nde uçak platformundan sorumluyuz. Motorla ilgili olarak devletimiz bir karar verecek, ama TR Motor diye yüzde 100 hissesi TUSAŞ’ta olan bir şirketimiz var. Dört yıldan beri motor konusunda çalışıyor. Ön tasarım yapıyor. Biz de Milli Muharip Uçak (MMU) için şu an prototip yapıyoruz. Planlamalarımıza göre MMU teslimatı 2028’de başlayacak. 2028’de teslim edeceğimiz MMU ilk olarak F-16 motoruyla teslim edilecek. Ama 2028 için iki tane daha prototip uçak yapıyoruz. 2028’de bitecek olan yerli ve milli motorumuz bunlara takılacak. Toplam 16 adet prototip yapmış olacağız ve bunların ikisi yerli motora sahip olacak.

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FOTOĞRAF 8 Bazı ziyaretler için Konya'ya gelen Piyade, Mütevelli Heyet Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan vakfın çalışmalarını anlattı. ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ASPİLSAN, TUSAŞ'ın vakfın şirketleri olduğunu, tamamen halkın bağışlarıyla kurulduğunu anlatan Piyade, bunların Türkiye'nin savunma sanayisinin amiral gemisi şirketler olduğunu dile getirdi. Piyade, Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçağı'nın üretiminde en seçkin mühendislerin istihdam edildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:<br><br>\"Gece gündüz 24 saat esasına göre çalışıyoruz, büyük mesafe katettik. Cumhurbaşkanımızın emrettiği şekilde 2023'te hangardan çıkartacağız. Sonraki yıllarda da uçuşa başlayacak ve envanterimize dahil olacak. Son teknoloji eseri, havada kalma süresi, mühimmat taşıma süresi, radara görünmezlik özelliğiyle diğerlerine göre çok farklı yerli ve milli olacak. İnşallah gelecekte bunun motorunu da üreteceğiz.\" Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in de hazır olduğunu, 2023'te uçacağını dile getiren Piyade, TUSAŞ'ta hep birlikte bunun gururunu yaşayacaklarını ifade etti. \"Artık havada, karada, denizde ve güç kaynaklarında varız\"<br><br>Piyade, Kayseri'deki ASPİLSAN Enerji Pil ve Batarya Sistemleri Üretim Tesisi'nde de bor atıklarından lityum iyon pil ürettiklerini söyledi. Yerli ve milli lityum iyon pilin deneme üretimlerine başlandığını belirten Piyade, \"Lityum çok değerli bir ham madde. Biz bunu Türkiye'de çokça var olan bor madeninin atığından çıkarıp, lityum pil ürettik. Gelecekte de ihtiyacımızı buradan karşılayacağız.\" dedi. Lityum iyon pil ithalatını bitirip ihracat yapan ülke olmayı hedeflediklerini vurgulayan Piyade, şöyle konuştu:<br><br>\"Avrupa'da dahi olmayan bir yatırımı gerçekleştiriyoruz. Artık havada, karada, denizde ve güç kaynaklarında varız. Tüm elektrikli ev aletlerinde, uçaklarda, trenlerde, hızlı trenlerde, Milli Muharip Uçağı'nda, SİHA'larda ürettiğimiz lityum iyon pili kullanacağız. Balıkesir'deki fabrikamızda da jeneratör ve alternatör üretim çalışmalarına başladık. Gelecekte motoru da bize ait olacak şekilde seri jeneratör ve alternatör üretimi yapacağız. Bir iki ay içinde üretime geçeceğiz.\" Vakfın, milli savunma sanayi projelerine geçen yıl aktardığı bütçenin 700 milyon lirayı bulduğunu anlatan Piyade, bunun 100 milyon lirasının vakfa yapılan bağışlardan oluştuğunu bildirdi.<br> Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı için yoğun mesai harcanıyor Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Milli Muharip Uçağı'nın 2023'te hangardan çıkması için yoğun çalışma yapıldığını söyledi.

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Bir uçak nasıl milli olur?

Bir uçağın savunma sanayinde, askeri alanda milli olabilmesi için bunun gerekiyorsa bütün civatasının Türkiye topraklarında yani hükümetin kontrolünde olan Türkiye topraklarında yapılması gerekiyor. Her şeyi TUSAŞ’ın yapması gerekmez başka firmalar da yapabilir. Lisanslı olarak yapabilir, ama lisanslarda bir sınırlama olmaması gerekiyor. O zaman bir uçak milli olur. Onun için Milli Muharip Uçak’ın motor dahil her şeyinin milli olması gerekiyor.

Motor yapmak neden zor?

Yabancı basının da üzerinde durduğu en önemli konu motor. Motor yapmak zordur. Neden? Sıcak bölgesi bin 400 derecedir. Yakıverir, malzeme dayanma problem oluşur. Ama TEI’den Mahmut Akşit Hoca ve ekibi zaten turboşaft motoru yaptı. O motorun sıcağa dayanan kısımları istenen kalitede değil, daha aşağıda. Turboşaftlar öyle olur zaten. Buraya çıkması için o teknolojinin bir kademe daha yükselmesi gerekiyor. Altı yıldan beri TUSAŞ’tayım TEI’deyim. İlk başladığım zaman TEI’nin çalışmaları hayal görülüyordu. Bu dereceye gelmesine inanılmıyordu, ama yapıldı. Şimdi MMU için de yapılacak. Devlet daha henüz kontratı vermedi, fakat bizim şirketimiz önden çalışıyor. MMU’nun motoru için de TR Motor ve TEI çalışıyor. Belki başka teklifler de olacak. İhaleyi Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) yapacak. Ona şu an yorum yapmam doğru olmaz, ama biz önden çalışıyoruz.

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EKONOMİ Milli helikopter motoru ilk uçuşa hazırlanıyor

Gökbey'de teslimatlar başlıyor

Ayrıca Gökbey helikopterini bu yıl Jandarma Kuvvetleri’ne ve gelecek senenin başında ambulans olarak Sağlık Bakanlığı’na teslim edeceğiz. Gökbey’de motoru TEI yaptı. Henüz Gökbey üzerindeki motor TEI’nin değil, ama taktığımızda yüzde 100 yerli olacak.

MMU'nun imzası bana nasip oldu

Orjinal MMU projesi 2010 yılında programlandı. Ama imzası genel müdür olarak bana nasip oldu. 2016 yılında SSB ile imzayı attık. O zaman Sayın Binali Yıldırım Başbakan’dı ve İngiltere Başbakan’ı hanımefendi de buradaydı ve onların huzurunda “En iyi savaş uçağı olacak bu!” dedi. Bunun ilk orijinal kurgusunda jet eğitim uçağı, saldırı uçağı arkasından da Milli Muharip Savaş uçağı vardı. Önce eğitim uçağı değil de Milli Muharip Uçak yapılsın diye karar çıkmış. Ama bu normal bir şey değildi. İsmail Demir Başkan’ın 2016’da bana ilk dediği şey “Jet eğitim uçağı yapmamız gerekiyor!” Neden? Çünkü Hürkuş pervaneli bir uçak. Arada onun bir büyüğünü yapmanız lazım. Ondan sonra savaş uçağı yapabilirsiniz. Bizde Başkanım İsmail Bey’in yönlendirmesiyle bu projeyi başlattık. Hürjet şirket kaynaklarıyla finanse edildi ve artık uçmak için gün sayıyor. 18 Mart 2023’te uçmak için gün sayıyor.

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FOTOĞRAF 13 Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motorunun geliştirilmesi amacıyla TRMotor, şirket hisselerinin yüzde 100'ünü TUSAŞ'a devretti. Geçtiğimiz yıl TUSAŞ ile TRMotor, MMU projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için protokol imzalamıştı. DefenceTürk'te yer alan habere göre, TRMotor'un resmi sitesinde yer alan \"Hakkımızda\" bölümünde şirketin hisselerinin %100'ünün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye ait olduğu bilgisine yer verildi. Katar'da düzenlenen DIMDEX savunma fuarında TurDef'in sorularını yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MMU için yerli motorun geliştirilmesi konusunda İsmail Demir, 2 farklı yerli motor projesi için yeterli finansman sağlanamayacağını ve bütün yüklenicilerin (TRMotor, Rolls-Royce, Kale, Pratt & Whitney ve TEI) tek bir proje altında toplanması gerektiğine değinmişti. İsmail Demir Rolls-Royce'un daha önce TRMotor ile ortak çalışma konusunda çekinceleri olduğuna ancak böyle bir şeyin şu an söz konusu olmadığına ve bu gidişatın devam etmesi durumunda TRMotor'un Rolls-Royce ile ortak çalışabileceğini belirtmişti. Şubat 2021'de SSB tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi geliştirme faaliyetleri kapsamında TUSAŞ ile TRMOTOR yerli güç üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza atmıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen ülkemizi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Projenin ana yüklenicisi TUSAŞ daha önce rüzgar tüneli, yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmış, uçağın motor geliştirmesi için de TRMOTOR ile çerçeve sözleşme imzalanmıştı. MMU ( Milli Muharip Uçak) nedir, özellikleri nelerdir?<br><br>5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır. 5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır. Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5’inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.<br> MMU üstün hava hâkimiyetini:<br>- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili<br>- YüksekSüpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş<br>- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü<br>ile sağlamaktadır. Güçler birleştiriliyor: Milli Muharip uçak için imzalandı Türkiye'nin göklerdeki yeni hamlesi Güçler birleştiriliyor: Milli Muharip uçak için imzalandı Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motorunun geliştirilmesinde kritik bir gelişme yaşandı. Milli Muharip Uçak'ın yerli motor projesinin tek bir çatı altında toplanması amacıyla TRMotor, şirket hisselerinin yüzde 100'ünü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) devrettiğini duyurdu. BiP'te paylaş

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Hürkuş’un kokpiti F-35’ten daha güzel

Hürjet küçük bir F-16 aslında. Silah taşıyabiliyor, radar olacak, eğitim uçağı olacak. Arkasından da Milli Muharip Uçak gelecek. Aslında doğru bir iş modeli yapmış olduk. Hürkuş, Hürjet ve MMU sıralaması bize daha hızlı başarıya götürecek. Çünkü bunun avantajları var. Arka arkaya çok yakın mesafeyle Hürküş, Hürjet, MMU yapınca önemli bir tecrübe ve kabiliyet kazanılıyor. Hürkuş ve Hürjet’in ana özelliği eğitim uçağı. Bu eğitim uçaklarını birbirine bağlayınca, savaş uçağı eğitimi de olunca gerçekten pilotaj açısından birbirini destekliyor. Hürkuş’un kokpitine oturduğunuzda daha çok ekipman var. Hürjet’inkinde daha az var. MMU’da da daha az. Çünkü yeni teknolojiler geliyor. Dokunmatik ekranlar var. Gençler artık tabletlerle iş yapıyor. Bizim mühendislerimizde tabletçi olduğu için yeni nesil teknolojileri hızlı adapte oluyoruz. Kokpitteki ekranlarda ise arka arkaya üç kat ekran kullanılıyor. Biri körelirse diğeri geliyor. Öbürü körelirse diğeri geliyor. Onları bir cam parçası olarak görmeyin. Ayrıca şu an uçuşlarını yapan Hürkuş kokpiti, F-35’inkinden daha güzel. Çünkü daha sonra yapıldı.

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FOTOĞRAF 15 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarlanan, yerli ve milli imkanlar ile üretilen HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU), Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor. HÜRKUŞ HYEU ile İleri Hava Kontrolörü, İleri Muharebe Kontrolörü ve Müşterek Ateş Destek Timi eğitimleri verilecek. Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda yer alan 135’nci Filo yani Ateş Filo’da konuşlanacak olan HÜRKUŞ’lar Filo’nun istekleri doğrultusunda tasarlandı. Ateş Filo’ya teslim edilmek üzere gün sayan HÜRKUŞ’ları ilk kez İhlas Haber Ajansı (İHA) görüntüledi. Öte yandan, HÜRKUŞ HYEU’nun, düşük kullanım maliyet ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor. HÜRKUŞ’un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak HÜRKUŞ HYEU ile Elektro-Optik Infrared (EOIR) kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra oto pilot entegrasyonları da aşamalı olarak gerçekleştirilebilecek. Öte yandan, çok kuvvetli ve 1600 beygirlik güç üretebilen turboprop bir motora da sahip olan HÜRKUŞ HYEU bu sayede akrobatik ve çevik bir uçak olarak da biliniyor. İlk olarak Anadolu Ankası-21 Tatbikatı’nda görücüye çıkan HÜRKUŞ HYEU, nefes kesen akrobatik hareketleri ile uzmanlardan tam not almıştı. “HÜRKUŞ aslında bir uçak ailesi”<br><br>HÜRKUŞ’un ilk projesinin ortaya çıkmasından bugüne kadar tüm süreçte yer aldığını belirten Türk Havacılık Uzay Sanayii Ürün Direktörü Nezaket Güneri Orbay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “HÜRKUŞ uçağımızın macerası 2006 yılında başladı. HÜRKUŞ aslında bir uçak ailesi. HÜRKUŞ A projemiz ile başladı. 2006 yılında sıfırdan, aerodinamiğini, yapısını, sistemlerini, kısaca her şeyini kendimizin tasarladığı bir proje olarak yürürlüğe girdi. HÜRKUŞ A projemizin özelliği analog kokpite sahip olması ve Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi EASA’dan ‘Tip Sertifikası’ almış olması. Bu önemli bir değer bizim için. HÜRKUŞ B projemize ise 2013 yılında başladık. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile yaptığımız sözleşme ile beraber start vermiş olduk. HÜRKUŞ B’nin farkı ise aviyonik sistemleri olması. Glass (Cam) Kokpit şeklinde bir kokpitimiz var. Tamamen yazılım üzerinde koşan, aviyonik mimarisini Aselsan ile oluşturduğumuz bir uçağımız var. Burada toplamda 6 tane MFT dediğimiz akıllı ekranlarımız bulunmakta ve bütün uçakla ilgili bilgileri bu ekranlar üzerinden pilotlarımıza sağlamaktayız. Aviyonik mimarinin kalbinde de iki tane merkezi komuta bilgisayarımız bulunmakta” ifadelerini kullandı. “İlk ihracatımızı da Nijer’e yapıyoruz”<br>Nijer’e HÜRKUŞ ihracatı için sözleşmesi yapılan ve Konya’da bulunan 135’inci Filo yani Ateş Filo’ya teslim edilecek HYEU modeli hakkında da bilgiler veren Orbay, “HÜRKUŞ ailemizin bir diğer üyesi ise Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) olarak adlandırdığımız görev eğitimi uçağı. Görev eğitimi uçağımızın ilk startını da yaklaşık 2 sene önce vermiştik. Hatırlarsanız 2021 yılının Haziran ayında Anadolu Ankası’nda bir boy gösterdik, tatbikata katıldık ve güzel bir ses getirdik. O tatbikatın bir uzantısı olarak İDEF’te de ihracat konusunda çalışmalarımız oldu ve ilk ihracatımızı da Nijer’e yapmış olduk. HYEU uçağımızın amacı, hava ve yer birliklerinin koordinasyonunun sağlanması. Bu uçağımızın esasında hedef kitlesi Konya’daki 135’inci Filo. Burada görev yapmak üzere uçağımızda gerekli değişimleri yaparak modifiye ettik. Ağustos ayında Nijer ile bir temasımız olmuştu. Bunun neticesinde yaptığımız görüşmeler sonucunda Ekim ayında da Nijer kontratını imzalamış olduk ve 2 uçaklık bir sözleşmemiz oldu. Şimdi hem Nijer uçakları için hem de HYEU uçakları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuan önünde bulunduğumuz uçaklarımız, Konya’ya teslim etmeyi planladığımız 4 ve 6 kuyruk numaralı uçaklarımız. Bunlar hazır, bakımı ve pilot eğitimlerinin verilmesini bekliyoruz, akabinde de envantere girişleri sağlanacak” diye konuştu. “Aviyonik mimarisi çok özel, 1 milyon satırdan fazla kod kullanıldı”<br><br>HÜRKUŞ’u diğer muadillerinden ayıran birçok önemli özelliği olduğuna dikkat çeken Orbay, “Çok güçlü bir motorumuz var. Turboprop sınıfında bir uçağımız ve 1600 beygir gücünde bir motorumuz bulunmakta. Aviyonik mimarisi çok özel ve 1 milyon satırdan fazla kod kullanıldı. Kendi yaptığımız aviyonik olması bize çok ciddi anlamda bir avantaj sağlıyor. İstediğimiz gibi modifiye edebiliyoruz. Muadillerinin hepsinin EASA’dan sertifikası yok bu da artı bir özelliğimiz. Bu tip uçaklarda kullanılan her türlü son teknoloji ürünü kullanıyoruz. Örneğin fırlatma sandalyesi. Anormal bir durumda pilotlarımızın kendini kurtarabileceği üstün özellikli fırlatma sandalyelerimiz var” şeklinde konuştu. “Tamamen bizim tasarımımız olduğu için HÜRKUŞ’ta yapılabilecek her şeyi yapma yeteneğine sahibiz”<br>HÜRKUŞ’un tasarımdan üretime kadar tamamen yerli ve milli bir proje olduğu için her türlü değişikliği yapma esnekliğine sahip olduklarını belirten Orbay, “Tamamen bizim tasarımımız olduğu için HÜRKUŞ’ta yapılabilecek her şeyi yapma yeteneğine sahibiz. Bundan sonra potansiyel kullanıcılarımızın istekleri dahilinde istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Örneğin şuan da yürüttüğümüz bir harici yakıt tankı projemiz var. Menzilini neredeyse iki katına çıkarmak için harici yakıt tankı entegre etmeye çalışıyoruz. Envanterimizde bulunan her türlü mühimmatın entegrasyonu sağlanabilir. Bunlar üzerine de çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Tamamen yerli ve milli Tamamen yerli ve milli: Özel olarak tasarlandı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarlanan, yerli ve milli imkanlar ile üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ'un HYEU modelinin Ateş Filo'ya teslim edilmek için gün sayıyor. Ateş Filo için özel tasarlanan HÜRKUŞ'lar ilk kez görüntülendi. BiP'te paylaş

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F-16 projesini iyi değerlendiremedik

T129 Atak helikopterimiz çok başarılı bir proje. Biz onu bugünkü adı Leonardo Helikopter olan AgustaWestland’tan almıştık. O azaman adı A-129 olarak geçiyordu. Bizimkinin adı ise T129 oldu. Atak’ın aviyoniklerini Aselsan, silah sistemlerini Roketsan yaptı. Yani orijinal AgustaWestland’ın yani Leonarda Helikopter’in helikopteri gibi değil. O 3,5 ton taşıyor, diğeri 5 ton taşıyor. Çok farklı bir şey. Lisansı da bizim ve biz üretiyoruz. Türk olarak da çok önemli dokunuş yaptık ona. Her bir proje öğretir. Şimdi Türkiye’nin şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bir ürünü lisans altında yapmanız gerekebilir. Turgut Özal’ın girişimleriyle Türkiye F-16’yı lisans altında yaptı. Ama devam edilmesi lazımken, kurulan ekiplerin aynı şekilde korunması gerekirken F-16’da öyle bir şansımız olmadı. Bir zamanlar Türkiye’sinde bunlar yaşandı. F-16’nın ekibi proje bitince dağıldı. Mühendisler ve teknisyenler devam edemedi. Dolayısıyla F-16 sonrası biz kendi uçağımızı yapabilme opsiyonumuzu kaybettik.

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Atak helikopterinde F-16 hatasına düşmedik

F-16 projesinde yaşanan hatayı Atak’ta tekrarlamadık. Atak’ın akabinde bize 'Gökbey' diye bir proje verildi. Genel maksat helikopteri. İsmini Cumhurbaşkanımız koydu. 12 kişilik helikopter yaptık. Atak ekibi buraya geldi. Önemli bir işe soyundular. İlk defa böyle bir şey yapacağımız için bizlere şüpheyle bakanlar oldu. İnsan boyutu kadar bir şafta 1.600 – 3.200 beygirlik bir güç veriyorsunuz. O şaft tepesinde beş tane pervaneyi döndürüyor. Korkunç şekilde havayı yere doğru püskürtüyor. Bu durağan pozisyondan çıkabilir, titreşim olabilir. Her türlü sıkıntıya açık bir yapı. Ama ilkimiz oldu, yaptık, uçurduk hiç bir sorun çıkmadı. Gökbey’in ilk uçuşunu hatırlıyorum. Hepimiz tek tek ağlamıştık.

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OYNAT 00:34 GÖKBEY ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabında, TUSAŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen GÖKBEY helikopterinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği uçuş izni ile birlikte ilk sertifikasyon uçuşunun videosunu paylaştı. Demir açıklamasında, '45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum' dedi. BiP'te paylaş

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Atakların milli motoru da geliyor

Atak-II geliyor. Diğer versiyonlar da gelecek. Gökbey’in silahlı versiyonu gelecek. Yakında sürpriz yapacağız. Atak’lara milli motor ise teknik sebeplerden dolayı sonradan gelecek, çünkü orijinalliği TUSAŞ’da değil. Biraz uğraşmamız gerekiyor. Biz başka Atak’lar da getiririz merak etmeyin. Mesela Atak-II. Önemli olan transmission güç sistemi. Uçuş kontrol sistemi için ASELSAN var. Atak’ta var Gökbey’de var. Atak-II’de iki bin 500 ve 5 bin beygirlik iki tane motor var üzerinde. Bunlar daha sonra yükseltilecek ve 6 bin beygir olacak. Bu geminin motoru demek oluyor. Taşıyacağı yük 11 ton olacak. O da 18 Mart’ta uçacak. Ondan sonra onun bir de yolcu versiyonunu yapacağız 21 kişi taşıyacak.

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Takımım on numara

TUSAŞ üst üste koyarak gidiyor. Basamakları tek tek çıkıyoruz, ama diğer firmalardan hızlı çıkıyoruz. Aramızdaki fark bu. Bir proje bitince öbür projeye geçiyoruz. Helikopterde Dr. Mehmet Demiroğlu, Genel Müdür Yardımcımız. Hürjet’te, Hürkuş’ta Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan. MMU’da Genel Müdür Yardımcısı Dr. Uğur Zengin. İHA sistemlerini Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız, uyduda Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas ve merkezde üretimden sorumla genel müdür yardımcımız Prof. Dr. Fahrettin Öztürk var. Takımım on numara. Hepsi görevini başarıyla götürüyor. Hepsine teşekkür ediyorum.

Benim bir diğer şapkamda Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) şu anda dolarda yüzde 40 ihracat artışı var. Devrim bu aslında. Türkiye’ye şu an talep çok yüksek. Biz de şirket olarak bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan özgün ürün çıkarıp olanların da serisini, sayısını artırarak yapıyoruz. En güzel günlerimizi yaşıyoruz.

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Globale çıkmadan savunma sanayi olmaz

Türkiye içinde savunma sanayi olmaz. Her bir savunma sanayi şirketi globale çıkmak zorunda. Benim müşteri hedefim dünyadır. İnsan kaynağım dünyadır. Teknoloji kaynağım dünyadır. Malezya’da mühendislerimiz var. Neden Malezya? Çünkü bu ülke elektronikte çok iyi. Dünya elektronik ihracatının yanılmıyorsam yüzde 13’ünü yapıyor. Dolayısıyla çok korkunç insan altyapısı var. Malezya uçak yapmıyor. Biz oraya mühendislik ofisi açınca uçak projemi götürüyoruz. Onlar da kendi teknolojilerini getiriyorlar. Pakistan’da varız mesela. Biz bütün dünyanın insan kaynaklarını kullanıyoruz ve kullanacağız. Dünyada artık savunma sanayi tarafında bizi tanıyorlar. Türkiye’yi tanıyorlar. Bu her ülke için geçerli. Ama daha çok üretmemiz gerekiyor, ona gayret ediyoruz.

Bizim yurt dışında devlet büyükleriyle de bazı pazarlıklarımız oluyor. Devlet büyükleri bizimle zaman pazarlığı yapıyorlar. “İki ay erken ver” diyorlar. Bu demek ki daha çok çalışmamız lazım. 18 Mart 2023 hedefimiz çok önemli. Önümüzdeki beş yıl çok can alan yıllar olacak. Dünyada savunma sanayi alanında kimi konuşuyorlarsa bizi de konuşacaklar."