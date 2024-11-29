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Yerli hücre üretiminde hızlanarak büyüyoruz: Smart Güneş ilk sukuk ihracını gerçekleştirdi

Yerli hücre üretiminde hızlanarak büyüyoruz: Smart Güneş ilk sukuk ihracını gerçekleştirdi

17:0329/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Smart Güneş ilk sukuk ihracını gerçekleştirdi.
Smart Güneş ilk sukuk ihracını gerçekleştirdi.

Smart Güneş, alternatif finansman kaynaklarına erişim kapsamında, 27 Kasım 2024’te talep toplamasını gerçekleştirdiği 371 gün vadeli 250 milyon TL tutarındaki ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını, yetkili yatırım kuruluşu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile Bankanın %100 bağlı ortaklığı olan Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Sukuk ihracı yatırımcılardan gelen yoğun taleple, piyasa muadillerine göre oldukça başarılı bir şekilde tamamlandı.

Smart Güneş’in Emlak VKŞ aracılığıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 14 Kasım 2024’te almış olduğu 750 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirdiği yönetim sözleşmesine dayalı ilk kira sertifikası işleminde, Smart Güneş’in bilançosunda yer alan güneş panelleri portföyü sukuk ihracında dayanak varlık olarak kullanıldı.


Konuyla ilgili olarak Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Halil Demirdağ ” sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracımıza yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgi, bize duyulan güvenin güçlü bir yansımasıdır ve bu durum bizi son derece memnun etmiştir. Ticari faaliyetlerimizin, katılım finans prensipleriyle büyük ölçüde uyumlu olması nedeniyle sukuk enstrümanını, şirketimizin sürdürülebilir büyümesi için stratejik finansman araçlarından biri olarak görüyoruz.

Şirketimiz, yenilenebilir enerji alanında lider bir değer mühendisliği, teknoloji üreticisi ve yatırım firması olarak, güneş enerjisi sektöründe etki yaratan büyümeyi devam ettirmeyi, yerli üretime katkı sağlayarak ekonomik kalkınmaya destek olmayı ve yeşil bir gelecek hedefi doğrultusunda dünya için değer üretmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda mevcut üretim faaliyetlerimize, yeni hücre ve ilave panel üretim kapasitesi yatırımlarını, güneş enerjisine dayalı enerji üretim santrallerimize yenilerini de dahil ederek genişlemeye devam edeceğiz. Ayrıca, sermaye piyasalarındaki finansman olanaklarımızı çeşitlendirerek daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı ve sürdürülebilir büyümenin en iyi örneklerinden biri olmayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Smart Güneş, bu önemli adımla hem şirketin finansman yapısını güçlendirmiş hem de yenilikçi ve sürdürülebilir enerji projeleriyle yatırımcıların ilgisini çekerek sektördeki öncü konumunu pekiştirmiştir.

#Smart Güneş
#Türkiye Emlak Katılım Bankası
#ihraç

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