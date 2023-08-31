Yerli ve milli silahlar İngiltere ve Polonya yolunda

CANiK, ihracat odaklı global fuar serüvenine eylül ayında Birleşik Krallık ve Polonya ile devam ediyor. Grup şirketleri ile birlikte IDEF’23’te sergilediği en yeni ürünlerini ilk defa yurt dışında görücüye çıkarmaya hazırlanan CANiK, Birleşik Krallık ve Polonya’da yeni bir tarih yazmayı hedefliyor. CANiK, 2023 yılı için yüzde 45 büyümeyi hedeflerken, Birleşik Krallık ve Polonya’daki fuarlarla birlikte 2024 yılı siparişlerine de hız katmayı planlıyor.Türkiye’nin savunma sanayi alanında önde gelen şirketlerinden CANiK’in global ihracat odaklı fuar serüveni, eylül ayında iki önemli ülke ile devam ediyor. CANiK, 12-15 Eylül 2023 tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’daki dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarlarından biri olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2023) için hazırlıklarını sürdürüyor. DSEI 2023 öncesinde ise CANiK, 5-8 Eylül tarihlerinde Polonya’da düzenlenecek Doğu Avrupa’nın en eski savunma fuarı olan MSPO 2023 ile çıtayı daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

Yurt dışında ilk defa görücüye çıkacak

Geçen yıl dünyadaki üç orta kalibre top üreticisinden biri olan köklü İngiliz şirketi AEI Systems’ı satın alan CANiK, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 23’te sergilediği ve büyük beğeni toplayan ürünleri ile yeni bir ihracat rekoruna imza atmaya hazırlanıyor. CANiK, Polonya ve İngiltere’deki fuarlarda CANiK M3 ve CANiK’in de içinde bulunduğu SYS (Samsun Yurt Savunma) grup şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesini, IDEF 23’ten sonra ilk defa yurtdışı fuarında dünyaya tanıtacak.

Dünya üzerindeki en geniş envantere sahip üretici

CANiK, muharebede kendini kanıtlamış (Combat Proven) milli uçaksavarı CANiK M2 QCB’yi Türk ordusunun envanterine teslim ettikten çok kısa bir süre sonra, dakikada 950 atım yapan CANiK M2F’i geçen yıl ekim-kasım aylarında piyasaya sürmüştü. Geçen ay gerçekleşen IDEF’23’te ise bu ailenin en hızlı versiyonu olan ve dakikada 1100- 1200 arası atım yapan CANiK M3’ün lansmanı yapılmıştı. M3 ile CANiK, dünya üzerindeki en geniş 12.7X99mm ağır makineli tüfek envanterine sahip silah üreticisi konumuna yükseldi.

2024, CANiK’in iştiraklerinden AEI Systems ve UNIROBOTICS’in yılı olacak