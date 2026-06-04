Yeşil dönüşümde söz sahibi olacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Business Forum-Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Antalya’da düzenlenecek zirvede Türkiye’nin dünyada kuralları belirleyen ülkeler arasında olacağını söyledi.

TOBB İŞ DÜNYASINI KOORDİNE EDECEK

Sıfır Atık Projesi'nde de birlikte hareket ettikleri Türkiye Çevre Ajansı, TOBB ve TESK ile iş birliği protokolünü imzaladıklarını anımsatan Kurum, "Bugün de güçlü iş birliğimizi yepyeni bir evreye taşıyoruz. COP31'e iş dünyamızın mührünü vurmak için hep birlikte kollarımızı sıvıyoruz. TOBB iş dünyamızın önceliklerini ve ulusal paydaş tabanını oluşturarak, COP31 sürecine katılımını teşvik edecek. Yine paydaşlar arası köprüler kurarak bu kritik süreci koordine edecek. Bu görevlerin her biri çok önemli ve çok değerli" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DÜNYADA KURALLARI YAZACAK

Bakan Kurum, iş dünyasının COP31 sürecine etkin katılımının, yeşil dönüşümde yol haritasının aktif paydaşlıkla belirlenmesi, Türkiye'nin ve Türk sanayisinin bu yeni düzenin kurallarını bizzat alanda belirlemesi, küresel aktörleri uzaktan izlemesi değil, masada yan yana oturarak politika yapım sürecine katkı sunması demek olduğunu belirtti. Dünyanın daha fazla taahhüde değil, hedefleri sahaya indirmeye ihtiyacı olduğunu çok iyi bildiklerini dile getiren Kurum, bu nedenle de tüm ülkelere, Antalya'ya gelmeden önce ulusal iklim planlarını ve şeffaflık raporlarını sunmaları gerektiğini beyan ettiklerini aktardı.

FİNANS DÜNYASI DA BU EYLEME KATILMALI

Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın ihracatın, pazar payının ve küresel rekabet gücünün ön koşulu haline geldiğini vurgulayan Kurum, "Biz, bu dönüşüm sürecinde karşılaştığınız en büyük zorluğun da teknolojiye erişim ve uygun maliyetli finansman olduğunu çok iyi biliyoruz. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları bu" diye konuştu. Bu nedenle özel sektörün ve finans dünyasının iklim eylemine daha güçlü katılımının olmazsa olmaz olduğuna işaret eden Kurum, güçlü ve etkin katılımın sanayicinin ihtiyaç duyduğu uluslararası iklim finansmanının da anahtarı olacağını söyledi.

İŞ DÜNYASI OYUN BELİRLEYİCİ OLSUN

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da iklim mücadelesinin çevre meselesi dışında 21. yüzyılın sanayi ve rekabet mücadelesi olduğunu bildirdi. Hedeflerinin COP süreçlerini kalıcı yapı haline getirmek olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Yeşil dönüşümün fabrikalarını, tedarik zincirlerini ve teknoloji standartlarını kim belirlerse bu yüzyılın sanayi hiyerarşisini de o belirleyecektir. Bizim derdimiz bu dönüşümün seyircisi olmak değil, Türk iş dünyasını 'kuralı yazanlar' safına, oyunun belirleyicisi konumuna taşımaktır" ifadelerini kullandı.







