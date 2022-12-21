Ekonomi Yılbaşında doğal gaz ve elektriğe zam öngörülmüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yılbaşında doğal gaz ve elektriğe zam öngörülmüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz ve elektriğe ocak ayında zam yapılmayacağını duyurdu. Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefine de bir yıl içinde ulaşılmasının planlandığını vurguladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yılbaşında doğal gaz ve elektriğe zam öngörülmüyor
Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara Temsilcileri ve haber müdürlerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez, "Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz" dedi.

Enerji aramada vites yükselecek

Fatih Dönmez, enerji arama faaliyetlerinin de hız kesmediğini söyledi. Trt Haber'in haberine göre, yeni yılda bu alanda vites yükseltileceğini belirten Dönmez, "Şu an yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. Çünkü potansiyel olarak güçlü alanlar. Ama İç Anadolu’da da, Ege’de de, Doğu Anadolu’da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. 2022’de 94 arama kuyusu, 56 üretim kuyusu açmışız. 2023’te 134 arama, 73 üretim toplam 207 kuyuya çıkacağız" diye konuştu.

Bakan Dönmez'den yeni keşifler için heyecan verici mesaj: Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin
EKONOMİ
Bakan Dönmez'den yeni keşifler için heyecan verici mesaj: Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin

Hedef güvenli enerji merkezi

Enerji Bakanı'nın gündeminde uluslararası projeler de vardı. Türkiye'nin enerji merkezi olmasına ilişkin vizyon için ilk kez tarih verdi.

Dönmez, "Hem alıcıyı hem de satıcıyı tatmin edecek, memnun edecek, güvenle bu piyasada işlem yapabilecek bir merkez hedefliyoruz. Bizim planımız bir yıl içerisinde böyle bir piyasayı hayata geçirmek. Belki kalıcı bir piyasadan önce geçiş döneminde, daha sınırlı sayıda piyasayla başlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Türkmen gazı nasıl taşınacak?

Türkmenistan gazının Avrupa'ya ulaştırılmasıyla ilgili Bakan Dönmez, "Çalışma grupları hızlıca tüm alternatifleri masaya yatıracak, ondan sonra üç bakan bir araya gelip değerlendireceğiz. Sonrasında da bu raporu tüm boyutlarıyla liderlerimize aktaracağız ve son değerlendirmeleri üç lider birlikte yapacak. Beklentimiz, Hazar’ın doğusundaki kaynaklarında hem Türkiye’ye hem de ihtiyaç halinde pazarlara götürülmesinden yana" açıklamasını yaptı.

Şehir içindeki yol 14 kilometre kısalacak

Şehir içindeki yol
14 kilometre kısalacak

Honaz Tünelleri'nde sona yaklaşıldı.
Avrupada seçim dolu bir yıl

Avrupa'da seçim dolu bir yıl

​Analist açıkladı: En belirleyicisi İtalya'nınkiydi.
Rekabet Kurumundan 13 firmaya 878 milyon lira ceza

​Bakan Fatih dönmez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Uzmanlar uyardı: En uzun gece depresyona neden olabilir

Uzmanlar uyardı: En uzun gece depresyona neden olabilir

Çağrı merkezi çalışanlarını bezdirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.