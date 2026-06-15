Yüzde 60 yerlilik sınırı aşılıyor: Rüzgarda 140 bin MW hedefi için yeni hamle

Türkiye, türbin üretiminde yakaladığı yüzde 60’ın üzerindeki yerlilik oranıyla rüzgar enerjisinde kurulu gücünü 15 bin MW’ın üzerine taşırken, şimdi gözünü 140 bin MW’lık dev potansiyele çevirdi. Sektör, enerji bağımsızlığı yolculuğunda rüzgarın öncü rolünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Türkiye özellikle son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla ciddi bir ilerleme kaydetti.
Bu alandaki bilgi birikimi ve tecrübesiyle birçok ülkeye de ilham oluyor. Türkiye, halihazırda rüzgar türbinlerinde yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranına sahip.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin rüzgar potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışmaların yoğunlaşacağını belirterek, nisan sonu itibarıyla kurulu kapasitedeki payın yüzde 12'ye ulaştığını bildirdi.
24 yılda dikkat çeken artış
Deniz üstü rüzgarda YEKA yarışması yapılacak
Bakanlığın, her yıl en az 2 bin megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması yaptığı bildirilen açıklamada, yeni YEKA modeliyle 2024 ve 2025'te toplam 3 bin 800 megavatlık yeni kapasite tahsis edildiği, bu yıl da 1500 megavatı rüzgar olmak üzere toplam 2 bin megavatın üzerinde yeni YEKA yarışması düzenleneceği belirtildi.
2035 hedefi : Rüzgar ve güneşte 120 bin megavat
Yerli ve milli üretim vurgusu
Bakan Bayraktar, bunu yaparken yerli ve milli üretime de çok önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: