Yüzde 85’i risk altında: Üretimin kalbi fabrikalar yangına hazır değil

Bu konuda Türkiye’de yeterince farkındalık oluşmadığını ifade eden Anıl Yamaner, yangın felaketi yaşayan şirketinin yüzde 60’nın iflasa sürüklendiğini ifade etti. Yamaner, Avrupa Birliği’ndeki tüm yangınların yüzde 6.2’sinin konut dışı endüstriyel nitelikli olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye, bölgesinin en büyük üretim merkezlerinden ve yüz milyarlarca dolarlık ihracatı var. Dev sanayi şirketlerimiz bulunuyor. Bunlar ülkemizin lokomotifi. Bu firmaları her türlü risklerden korumalıyız. En büyük risklerden biri olan yangına karşı sanayi tesislerimizi koruma altına almalıyız” ifadelerini kullandı.