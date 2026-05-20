Zeytinyağında katma değer hamlesi

Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden biri olan zeytinde son yıllarda dikkat çekici bir dönüşüm yaşanıyor. Uzun süre ağırlıklı olarak dökme ihracata dayanan sektör, artık markalı ve katma değerli ürünlere yönelirken, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticiler de uluslararası pazarlarda daha görünür hale gelmeye başladı. Ambalajlı ürün, coğrafi işaret, premium kalite ve sürdürülebilir üretim gibi alanlara yatırım yapan firmalar, yalnızca üretim kapasitesini değil marka değerini de artırmayı hedefliyor. Avrupa, ABD ve Uzak Doğu başta olmak üzere yeni pazarlara açılma çabaları, Türk zeytin ve zeytinyağı sektöründe ihracat odaklı yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

UZAK DOĞU PAZARINA AÇILAN FİRMALAR VAR

Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, Türk zeytinyağı sektöründe markalaşma ve katma değerli üretimin öneminin giderek arttığını belirterek, “2025 yılında yaklaşık 20 bin ton zeytinyağı işledik. İç pazarda marka bilinirliğini artırmaya ve tüketiciyi kaliteli zeytinyağı konusunda bilinçlendiren bir iletişim dili kurmaya odaklanıyoruz” dedi. Hâlihazırda 26’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Kürlek, toplam cironun yaklaşık yüzde 42’sinin ihracattan geldiğini ifade ederek, “Başta Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Orta Doğu ve Uzak Doğu olmak üzere geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyoruz. Özellikle Güney Kore, Japonya, Kanada ve Kuzey Avrupa ülkeleri yeni dönemde hedef pazarlarımız arasında yer alıyor” diye konuştu. Güney Kore’de açtıkları mağazanın sektörde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kürlek, “Ülkede İtalyan ve İspanyol markalarının düşük kaliteli ürünleri ağırlıklıydı. Bizim gibi üst düzey zeytinyağı satışı yapan bir mağaza bulunmuyordu. Böylece Güney Kore’nin ilk zeytinyağı satış mağazasını açarak hem ülkemiz hem de dünya sektörü adına bir ilki gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KÜRESEL ÜRETİMDE İLK 3’TE

2026 sonrası için yaklaşık 3 milyon dolarlık yatırım planladıklarını belirten Mustafa Kürlek, üretim tesisi kapasite artışı, depolama ve dolum hatlarının modernizasyonu ile yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanacaklarını söyledi. Türkiye’nin dünya zeytinyağı üretiminde ilk 3’te yer aldığını ve dünya üretiminin yaklaşık yüzde 13’ünü gerçekleştirdiğini dile getiren Kürlek, “Türkiye’nin hedefi üretimde kalıcı olarak dünya ikinciliğine yerleşmek. Bunu önümüzdeki 5 yıl içinde başarabileceğimizi düşünüyorum” dedi. Küresel iklim krizinin üretim üzerinde baskı oluşturduğunu da ifade eden Kürlek, “Katma değeri yüksek üretim, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm Türkiye’nin rekabet gücünü belirleyecek” diye konuştu.







