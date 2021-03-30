Ekonomi MÜSİADdan kalifiye eleman yatırımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zonguldak haberleri: ​MÜSİAD’dan kalifiye eleman yatırımı

MÜSİAD’dan kalifiye eleman yatırımı

MÜSİAD'ın meslek liselerinde kalifiye eleman projesi kapsamında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir okulda oluşturulan Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası hizmete girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zonguldak haberleri: ​MÜSİAD’dan kalifiye eleman yatırımı
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Ereğli Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki açılışta, meslek liselerinde oluşturdukları yeni alanlarla sektörlere kalifiye eleman yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD), meslek liselerinde kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir okulda oluşturulan Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası hizmete girdi.

  • MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Ereğli Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki açılışta, meslek liselerinde oluşturdukları yeni alanlarla sektörlere kalifiye eleman yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı. Oluşturdukları modelle ilgili 90 sayfa müfredat yazıldığını ve 6 öğretmenin yetiştirildiğini aktaran Kaan, “İlk alanımız perakende ve pazarlama üzerineydi. Türkiye’nin en büyük perakendecileri bizlere gelerek, ‘Bize nitelikli eleman lazım’ demişti. Biz de bu modelle başladık. İstanbul’daki Bağlarbaşı’ndaki okulumuzda 4 sınıf açtık, yine İstanbul Kartal’daki Atalay Meslek Lisesi’nde mobilya sektörüne yönelik çalışmamız oldu, burada atölye kurduk” diye konuştu.

TÜRKİYE GENELİNE YAYILIYOR

Türkiye genelinde bin 200 model oluştuğuna dikkati çeken Kaan, “Bu model, ülke genelinde büyüyerek devam ediyor. Ereğli’de de bunun gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Burada yetişen kardeşlerimiz, iş sektörlerinde tercih edileceklerdir. Bunu öğrencilerimizin de bilmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da ülkede uzun yıllar yaşanan nitelikli eleman sıkıntısının mesleki liselerle giderilmeye çalışıldığını söyledi.

İLGİNİN ARTMASI MEMNUNİYET VERİCİ

  • Çalıştırılacak eleman bulunamadığı yönünde kendilerine şikayetlerin geldiğine işaret eden Tutulmaz, “İşsizliğin çok olduğu herhangi bir iş alımı yapıldığında binlerce kişinin kuyruk oluşturduğunu görüyoruz. Burada bir dengesizlik oluştu. 28 Şubat süreci ve sonrasında meslek liselerinin değerinin düşmesiyle ihtiyacı giderme yönünde girişimcilerimiz, iş insanlarımız sıkıntı yaşadı. Meslek liselerine yeniden ilginin artmasından memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu. Vali Tutulmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Kaan ve Ereğli Şube Başkanı Abdülkadir Çınar’a desteklerinden ötürü plaket verdi.
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