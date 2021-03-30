MÜSİAD’dan kalifiye eleman yatırımı

Ekonomi

Üreten Türkiye'den seferberlik: İhracata gaz ithalata fren

Kovid-19’da dünyanın önemli “tedarik” merkezlerinden biri olan Türkiye’de sanayi üretimi zirve yaptı. İhracatçı firmalar bu fırsatı değerlendirerek dünyanın dört bir yanına mal ve hizmet satışı için seferber olmuş durumda. Ocak-şubat aylarındaki ihracat artışının sürmesi bekleniyor. Ocakta Türkiye’nin ihracatı dünyayı kapatan salgına rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5’lik artışla cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olan 15 milyar 48 milyon dolara ulaştı. Şubatta ise yüzde 9,6 artarak 16 milyar 12 milyon dolar oldu.