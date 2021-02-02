Ekonomi Zorludan yenilenebilir enerji hamlesi
İŞ DÜNYASI

Zorlu Enerji ‘Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi’ kuracak

Zorlu'dan yenilenebilir enerji hamlesi

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden olan Zorlu Enerji'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket Manisa’da bulunan Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali’ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere ‘Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi’ kuracak.

Haber Merkezi İHA
Zorlu Enerji
Zorlu Enerji

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin bir biçimde kullanımına yönelik olarak devlet ve özel sektör tarafından desteklenen birçok çalışma yapılıyor.

Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda çevre dostu ve yenilenebilir enerji üretiminin öncü şirketlerinden bir olan Zorlu Enerji, Manisa’da bulunan Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali’ni, inşa edeceği 3,58 MWp gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) desteğiyle hibrit santrale çeviriyor. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından jeotermali ana kaynak, güneşi ise yardımcı kaynak olarak bir araya getiren proje, kullandığı teknoloji bakımından da Türkiye’de birleşik enerji santrallerinin öncü örneklerinden biri olacak.

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Ülke ekonomisine 4,5 milyon TL’lik katkı

Verilen bilgiye göre, Zorlu Enerji’nin yerli ve milli kaynakları daha etkin ve verimli bir biçimde kullanılmak amacıyla hayata geçirdiği projede, her biri 115 Wp gücünde olan toplam 31 bin 200 adet thin film güneş paneli kullanılacak.

Halihazırda 45 MWe güce sahip olan Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali’nin kurulu gücünde, GES projesinin hayata geçmesi ile birlikte 3,58 MWp’lik bir artış gerçekleşecek.

Güneş enerjisinden yılda yaklaşık olarak 6 milyon kWh enerji üretilecek, ülke ekonomisine yaklaşık 4,5 milyon TL’lik katkı sağlanacak ve bu sayede 1700 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Proje ile birlikte yaklaşık 300 ton karbondioksit gazı salımının önüne geçilecek.

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