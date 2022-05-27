Özgün El Fettah ne demek? Allahın El-Fettah isminin anlamı
DİNİ BİLGİLER

El Fettah ne demek? Allah'ın El-Fettah isminin anlamı

Kur'an- Kerim'de Sebe suresinde geçen "el-Fettah", Allah'ın en güzel isimlerindendir. Mümin Allah'tan ümit kesmeyendir. Allah kullarının ümitvar olmasını gerekli kılar. Allah kullarına hiç umulmadık anlarda kapılar açtığını buyurur. Bu bağlamda en güzel esmalarından biri olan el-Fettah ne demektir? İşte, el Fettah isminin anlamı ve geçtiği ayetler.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​ El Fettah ne demek? Allahın El-Fettah isminin anlamı ​
El Fettah isminin anlamı nedir?

Sıkıntı içerisinde olan insanların dertlerine çare olarak zikrettiği el-Fettah ismi ne demektir? İşte, el Fettah ismi ve anlamı.

EL FETTAH NE DEMEK?

Fettâh; iyilik kapılarını açan; hakemlik yapan; bütün anlaşmazlıklarda hakemlik yaparak mutlak adâleti gerçekleştiren; zulme uğrayanlara yardım eden; mü’min kullarını zafere ulaştıran; mü’minlere mânevî kapıları açıp kalplerden kederleri gideren; her derde çare bulan; her türlü engelleri kaldıran demektir.

EL FETTAH

El-Fettah anlamı "iyilik kapılarını açan" olarak tanımlanmaktadır. Allah'ın mutlak adaleti ile kullarını sıkıntılarından kurtardığını anlatmaktadır. Acı çeken kişilere yardım ederek kaldırır. Her derde deva olan bu esma her türlü engeli de kaldırmaktadır.

El Fettah şerifi, her türlü kapıyı açtığına da inanılmaktadır. Bu nedenle Osmanlı Devleti zamanında kapı topraklarına yazıldığı bilinmektedir.

EL FETTAH ESMASININ FAZİLETİ NEDİR?

Allah Teâlâ, yürekten, tasaları, kederleri giderendir. İnsanı sıkıntılardan kurtarıp göğsüne genişlik verendir. Anlaşılması zor ilimlerin üzerindeki zorluğu gidererek anlaşılmasını kolaylaştırandır. Allah, insana hidâyet yollarını açar.

Ya Fettah esması fazileti kişinin tüm derdini, sıkıntısını atması olarak bilinmektedir. Kişi dua sonrasında ya da namaz sonrasında zikretmektedir. Birden fazla edilen Ya Fettah zikirlerinin her kapıyı açtığına inanılmaktadır.

EL FETTAH ESMASININ GEÇTİĞİ BAZI AYETLER

  • “O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedir. O, galip olandır, hikmet sahibidir.” (Haşr Suresi 24. Ayet Meali)

  • “De ki: Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak sonra da hak hükmü ile aramızı ayıracak. O öyle fettah, öyle âlîm’dir.” (Sebe Suresi: 26.Ayet Meali)

Diyanet'e göre; aşama aşama cuma namazı kılınışı
ÖZGÜN
Diyanet'e göre; aşama aşama cuma namazı kılınışı
Türkiyenin gökyüzündeki en vurucu gücü

Türkiye'nin gökyüzündeki
en vurucu gücü

'Savaşan Şahin'ler kadın pilotların kumandasında vatanı koruyor.
Çalıların arasından çıktı

Çalıların arasından çıktı

Ormanda hayvanları için ot toplayan köylüler buldu.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktardan Şuşaya ziyaret: Yüksek teknoloji ile mana alemi burada birleşiyor

Öğrenciler ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar.

​Paralar bugünden itibaren hesaplara aktarılıyor.

​Kiracı yükümlülüklerini yerine getiriyorsa 10 sene dolmadan tahliye edilemez.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.