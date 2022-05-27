El Fettah ne demek? Allah'ın El-Fettah isminin anlamı

Sıkıntı içerisinde olan insanların dertlerine çare olarak zikrettiği el-Fettah ismi ne demektir? İşte, el Fettah ismi ve anlamı.

EL FETTAH NE DEMEK?

Fettâh; iyilik kapılarını açan; hakemlik yapan; bütün anlaşmazlıklarda hakemlik yaparak mutlak adâleti gerçekleştiren; zulme uğrayanlara yardım eden; mü’min kullarını zafere ulaştıran; mü’minlere mânevî kapıları açıp kalplerden kederleri gideren; her derde çare bulan; her türlü engelleri kaldıran demektir.

EL FETTAH

El-Fettah anlamı "iyilik kapılarını açan" olarak tanımlanmaktadır. Allah'ın mutlak adaleti ile kullarını sıkıntılarından kurtardığını anlatmaktadır. Acı çeken kişilere yardım ederek kaldırır. Her derde deva olan bu esma her türlü engeli de kaldırmaktadır.

El Fettah şerifi, her türlü kapıyı açtığına da inanılmaktadır. Bu nedenle Osmanlı Devleti zamanında kapı topraklarına yazıldığı bilinmektedir.

REKLAM

EL FETTAH ESMASININ FAZİLETİ NEDİR?

Allah Teâlâ, yürekten, tasaları, kederleri giderendir. İnsanı sıkıntılardan kurtarıp göğsüne genişlik verendir. Anlaşılması zor ilimlerin üzerindeki zorluğu gidererek anlaşılmasını kolaylaştırandır. Allah, insana hidâyet yollarını açar.

Ya Fettah esması fazileti kişinin tüm derdini, sıkıntısını atması olarak bilinmektedir. Kişi dua sonrasında ya da namaz sonrasında zikretmektedir. Birden fazla edilen Ya Fettah zikirlerinin her kapıyı açtığına inanılmaktadır.

EL FETTAH ESMASININ GEÇTİĞİ BAZI AYETLER

“O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedir. O, galip olandır, hikmet sahibidir.” (Haşr Suresi 24. Ayet Meali)

“De ki: Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak sonra da hak hükmü ile aramızı ayıracak. O öyle fettah, öyle âlîm’dir.” (Sebe Suresi: 26.Ayet Meali)