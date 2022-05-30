Özgün Allahın güzel isimlerinden "el-Kabıd"
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Allah'ın güzel isimlerinden "el-Kabıd"

Dilediğine darlık veren dilediğini sıkan Allah'ın el Kabıd esmasının anlamı nedir? Birçok surede ve ayette geçen el Kabıd, “Allah ölümleri anında ruhları alır. Ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar, diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.” (Zümer 42) Peki, Allah'ın el Kabıd isminin anlamı nedir? İşte, El-Kabıd esmasının geçtiği ayetler ve El Kabıd esması.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
El Kabıd Ne Demek? Allahın El-Kabıd İsminin Anlamı ve Fazileti
El-Kabıd

Allah'ın en güzel isimlerine "esmaul hüsna" denir. O'nun bu güzel esmalarından biri olan "el-Kabıd"ın anlamı nedir? İşte, bilgileri.

EL KABID ESMASININ ANLAMI NEDİR?

El Kabid anlamı rızık kesen, muhtaç duruma getiren anlamına sahiptir. Hayırlı şeylere yönelmeyi ifade sağlamaktadır. Allah'ı isimlerinden biridir ve genelde sıkıntı durumlar için zikredilir. Allahu Teala kötü alışkanlıkları, haramı yasaklamıştır. Harama yönelen kişilerin rızıklarını keserek onları sınar.

El Kabid'in bir anlamı daha vardır. O da ölen kişilerin ruhlarını almak anlamına gelmektedir. Allahu Teala kıyamet gününe kadar ölen kullarının ruhunu yanında tutar. Sadece ölüm ile değil kullar uyurken de ruhlarını korur ve Allah katına çıkarır. İki farklı anlamı bakımından da oldukça hayırlı bir esmadır.

EL KABID ESMASININ GEÇTİĞİ AYETLER

"Allah, darlık da verir, genişlik de. Hepiniz ona döndürülüp götürüleceksiniz." (Bakara Suresi, 245. Ayet)

"Çaresiz sizleri biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve ürünlerden eksiklik ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabırlıları." (Bakara Suresi, 155. Ayet)

"Onlar ki, başlarına bir musibet geldiği vakit, Biz Allah'ın kullarıyız ve nihayet Ona döneceğiz derler." (Bakara Suresi, 156. Ayet)

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