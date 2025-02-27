Elazığ'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Elazığ akşam ezanı, akşam namazı ve Elazığ namaz vakitleri haberimizde.

Elazığ iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Elazığ imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2025 Elazığ namaz vakitleri ve Elazığ imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Elazığ'da ilk iftar saat kaçta 2025?

Elazığ'da Ramazan ayının ilk iftarı, 1 Mart Cumartesi günü saat 18:22'da akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Elazığ'da ilk teravih namazı ne zaman 2025?

Elazığ'da 29 Şubat günü yatsı ezanı 19:38'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2025?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

29 Mart 2025 Cumartesi (Arife Günü Yarım Gün Resmi Tatil)

30 Mart 2025 Pazar (1. Bayram Günü Resmi Tatil)

31 Nisan 2025 Pazartesi (2. Bayram Günü Resmi Tatil)1 Nisan 2025 Salı (3. Bayram Günü Resmi Tatil)

İl il Ramazan imsakiyesi 2025

Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.

Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı.

2025 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre il il sahur ve iftar saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Elazığ'ın Tarihi

Elazığ, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Hurri-Mitanni, Asurlular, Urartular, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim yeri olmuş ve çeşitli tarihî olaylara tanıklık etmiştir.

Elazığ'ın Coğrafi Konumu

Elazığ, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Malatya, Bingöl, Tunceli ve Diyarbakır gibi illerle komşudur. Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Elazığ, tarım ve hayvancılık için uygun bir coğrafyaya sahiptir.

Elazığ'ın Nüfusu

Elazığ, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olmasına rağmen nüfusu diğer büyük şehirlere göre daha azdır. 2022 itibarıyla nüfusu 600 bin civarındadır. Şehir, tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Elazığ'ın Posta Kodu

Elazığ'ın posta kodu 23XXX'dir. Elazığ'ın farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







