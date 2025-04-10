Emlak vergisi taksiti ne zamana kadar ödenir? 2025 emlak vergisi ödeme ve sorgulama ekranı e-Devlet

Vergi, bina, arsa ve arazilerin metrekare birim değerlerine göre hesaplanır. 2025 yılına ait emlak vergisi değerleri, yeniden değerleme oranının yarısı kadar, yani yüzde 21,965 oranında arttırılarak duyuruldu. Peki, 2025 emlak vergisi ne kadar? Emlak vergisi ne zamana kadar ödenir?

EMLAK VERGİSİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs ayı sonuna kadar ödeniyor. İkinci taksitler ise Kasım ayında yatırılır.

EMLAK VERGİSİ NE KADAR 2025?

Hesaplanan vergi değerine göre emlak vergisi tutarları:

Büyükşehirlerde; mesken binde 2, iş yeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2 oranında ödeniyor,

Diğer illerde; mesken binde 1, iş yeri binde 2, arsa binde 3, arazi bine 1 olarak yatırılacak.

2024 yılı ve öncesinde mesken sahibi olan bir kişinin ödeyeceği emlak vergisi tutarı hesaplaması şöyle:

*Konutun 2024 yılına ait emlak vergi değeri 700.000,00 TL

*2024 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%43,93/2=) - %21,965

*Meskenin 2025 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)] 853.755,00 TL

*Verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergisi değeri 853.000,00 TL'dir.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Mal sahibi emlak vergisi ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden, e-Devlet'ten ya da bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden yapılır. Öte yandan vergi dairelerinden de ödenebilir.







