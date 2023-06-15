MasterChef 2023 All Star'da bu akşam yarışmacılar ilk önlüğü alabilmek için en iyi yemekleri çıkarmaya çalıştılar. Jüri üyeleri yarışmacılardan deniz tarağı yahnisi deniz tarağın eti ve suyu ile yapılan Clam Chowder Çorbası yapmalarını istedi. ABD'ye özgü olan Clam Chowder çorbasının nasıl yapıldığı merak kazandı. Clam Chowder çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte Clam Chowder çorbası tarifi...