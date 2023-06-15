Enginar Dolması
Kabukları ile pişirilen enginar dolması iç pilavı ve nefis enginar aroması ile çok lezzetli bir tariftir. MasterChef yeni bölümü ile gündeme gelen enginar dolması zeytinyağlı usulüyle tarifini sizler için derledik.
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR DOLMASI TARİFİ
Adet kabuklu enginar
1 Adet kuru soğan
2 Diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
Taze nane
Yarım demet dereotu
Arzuya göre taze sarımsak
3 Çay bardağı pirinç
Yarım demet taze soğan
Tuz
Tarçın
Karabiber
Arzuya göre pul biber
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım tatlı kaşığı toz şeker
Suyu için;
1 Su bardağı su
Yarım limon suyu
1 Yemek kaşığı zeytinyağı
Zeytinyağlı Enginar Dolması Tarifi Yapılışı
1. Enginarın iç kısmını bir kaşık yardımı ile oyalım.
2. Sert olan dış kabuklarını temizleyelim.
3. Enginarın saplarını keselim.
4. Enginarı limon suyu ile karışımda bekletelim.
5. Taze soğan, kuru soğan, sarımsak, taze nane, dereotu ve maydanozu doğrayalım.
6. Sıcak suda beklettiğimiz pirincimizi yıkayalım. Bir karıştırma kabına alalım.
7. Tuz, karabiber tarçın, toz şeker, zeytinyağı doğradığımız yeşillikleri, kuru soğan ve sarımsağı ekleyelim karıştıralım.
8. Enginarımızın içini ve yaprak aralarını hazırladığımız iç harcımız ile dolduralım.
9. Enginar dolmalarımızın üzerini enginarın dış kopardığımız sert yaprakları ile kapak yaparak kapatalım.
10. Enginar dolmamızın üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirelim.
11. Enginarların kenarından tencerenin dibine 1 su bardağı su ekleyelim.
12. Dolmamızın üzerini bir yağlı kağıt ile kapatalım. Tencerenin kapağını kapatalım.
13. Pirinçlerimiz pişince enginar dolmamız hazırdır.