|
Özgün

Zeytinyağlı Enginar Dolması Tarifi

MasterChef All Star yeni sezonu ile ekranlara döndü. MasterChef'in bu akşam yayınlanacak fragmanında jüri üyeleri yarışmacılardan zeytinyağlı enginar dolması yapmalarını istedi. Yarışmacılar en güzel zeytinyağlı enginar dolmasını yapmak için kıyasıya yarışacak. Enginar mevsiminin gelmesi ile zeytinyağlı enginar dolması tarifi merak kazandı. Enginar dolması nasıl yapılır, iç pilavı malzemeleri nedir? İşte nefis lezzete sahip zeytinyağlı enginar dolmasının yapılışının ayrıntıları...

09:41 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Enginar Dolması

Enginar Dolması

Kabukları ile pişirilen enginar dolması iç pilavı ve nefis enginar aroması ile çok lezzetli bir tariftir. MasterChef yeni bölümü ile gündeme gelen enginar dolması zeytinyağlı usulüyle tarifini sizler için derledik.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR DOLMASI TARİFİ

Malzemeleri

Adet kabuklu enginar

1 Adet kuru soğan

2 Diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Taze nane

Yarım demet dereotu

Arzuya göre taze sarımsak

3 Çay bardağı pirinç

Yarım demet taze soğan

Tuz

Tarçın

Karabiber

Arzuya göre pul biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı toz şeker

Suyu için;

1 Su bardağı su

Yarım limon suyu

1 Yemek kaşığı zeytinyağı

Zeytinyağlı Enginar Dolması Tarifi Yapılışı

1. Enginarın iç kısmını bir kaşık yardımı ile oyalım.

2. Sert olan dış kabuklarını temizleyelim.

3. Enginarın saplarını keselim.

4. Enginarı limon suyu ile karışımda bekletelim.

5. Taze soğan, kuru soğan, sarımsak, taze nane, dereotu ve maydanozu doğrayalım.

6. Sıcak suda beklettiğimiz pirincimizi yıkayalım. Bir karıştırma kabına alalım.

7. Tuz, karabiber tarçın, toz şeker, zeytinyağı doğradığımız yeşillikleri, kuru soğan ve sarımsağı ekleyelim karıştıralım.

8. Enginarımızın içini ve yaprak aralarını hazırladığımız iç harcımız ile dolduralım.

9. Enginar dolmalarımızın üzerini enginarın dış kopardığımız sert yaprakları ile kapak yaparak kapatalım.

10. Enginar dolmamızın üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirelim.

11. Enginarların kenarından tencerenin dibine 1 su bardağı su ekleyelim.

12. Dolmamızın üzerini bir yağlı kağıt ile kapatalım. Tencerenin kapağını kapatalım.

13. Pirinçlerimiz pişince enginar dolmamız hazırdır.



#enginar dolması
#enginar dolması tarifi
#zeytinyağlı enginar dolması
#yemek tarifleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün kimin maçı var? 15 Haziran 2023 Perşembe maç programı