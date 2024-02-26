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Eskişehir Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saatleri

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine girmek üzereyiz. 2024 Ramazan ayının birinci günü 11 Mart 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. İlk teravih 10 Mart akşamı yatsı namazıyla birlikte kılınacak. O gece de ilk sahura kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan imsakiyesini yayımladı. İşte Eskişehir Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saatleri.

16:35 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:39 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Eskişehir iftar vakti ne zaman? 2024 Eskişehir iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman?
Eskişehir iftar vakti ne zaman? 2024 Eskişehir iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman?

Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesiye bağlayan gece uyanılacak. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek. Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesi yayımlanmasıyla birlikte Eskişehir İmsakiyesi 2024 belli oldu. İşte 2024 Eskişehir Ramazan imsakiyesi imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati.

ESKİŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2024 - NAMAZ VAKİTLERİ - SAHUR İFTAR SAATLERİ

İmsak nedir? Ne zaman başlar?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).

Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Sahur Nedir?

Sahur ne demek? Sahur nedir kısaca anlatalım: Kelime açısından incelendiğinde sahur anlamı, oruç tutmak için imsak vaktinden önce uyanıp yemek yenmesi ve su içilmesidir. Oruç için yapılan hazırlıkları ifade eder. İmsak vaktinden önce, sünnet olan, oruç için yeme – içme hazırlığıdır.

#Eskişehir
#Ramazan imsakiyesi 2024
#Namaz Vakitleri
21 dakika önce
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Eskişehir Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saatleri