EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI: EUS sonuçları nereden sorgulanır?

EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI: EUS sonuçları nereden sorgulanır?

14:1628/11/2025, Cuma
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) yerleştirme sonuçları erişime açıldı. ÖSYM, adayların sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden öğrenebileceklerini duyurdu. Peki, EUS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

EUS 2025 yerleştirme sonuçları adayların erişimine sunuldu. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, eczacılık alanında uzmanlık eğitimi almak isteyenler sonuçlarını online olarak görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır?

EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

18-24 Kasım 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

