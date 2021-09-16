Özgün Evde bakım maaşı yatırıldı mı? 16 Eylül evde bakım ücreti yatan iller
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Evde bakım maaşı yatırıldı mı? 16 Eylül evde bakım ücreti yatan iller

Evde bakım maaşları ayın ortasının gelmesi ile araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmeye devam eden maaşların yatıp yatmadığı 16 Eylül itibariyle merak ediliyor. Evde bakım maaşı sorgulamaları e-Devlet ekranından ve SMS ile gerçekleşiyor. Peki 16 Eylül'de evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? İşte detaylar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Evde bakım maaşı yatırıldı mı? 16 Eylül evde bakım ücreti yatan iller
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Evde bakım maaşları yattı mı? 16 Eylül evde bakım parası yatan iller listesi: e-devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı

16 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

16 Elül'de evde baım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül’e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 EYLÜL 2021

1-Tokat

2- Hatay

3- Afyonkarahisar

4- Bolu

5- Aksaray

6- Osmaniye

7- Sakarya

8- Antalya

9- Kahramanmaraş

10- Kocaeli

11- Balıkesir

12- İstanbul

13- Samsun

14- Bilecik

15- Manisa

16- Denizli

17- Uşak

18- Ordu

19- Iğdır

20- Konya

21- Sivas

22- Ankara

23- Adıyaman

24- Mersin

25- Bursa

26- İzmir

27- Adana

28- Tekirdağ

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NEREDEN YAPILIYOR?

Evde bakım parası sorgulama işlemi, e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından yapılabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, T.C kimlik numaraları ve şifreleri sorgulama işlemini yapabiliyor.

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