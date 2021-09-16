Evde bakım maaşı yatırıldı mı? 16 Eylül evde bakım ücreti yatan iller Evde bakım maaşları ayın ortasının gelmesi ile araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmeye devam eden maaşların yatıp yatmadığı 16 Eylül itibariyle merak ediliyor. Evde bakım maaşı sorgulamaları e-Devlet ekranından ve SMS ile gerçekleşiyor. Peki 16 Eylül'de evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? İşte detaylar..

Haber Merkezi 16 Eylül 2021, 01:05 Son Güncelleme: 16 Eylül 2021, 01:10 Yeni Şafak