Evde bakım maaşı yatırıldı mı? 16 Eylül evde bakım ücreti yatan iller

Evde bakım maaşları yattı mı? 16 Eylül evde bakım parası yatan iller listesi: e-devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı
16 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
16 Elül'de evde baım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül’e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 EYLÜL 2021
1-Tokat
2- Hatay
3- Afyonkarahisar
4- Bolu
5- Aksaray
6- Osmaniye
7- Sakarya
8- Antalya
9- Kahramanmaraş
10- Kocaeli
11- Balıkesir
12- İstanbul
13- Samsun
14- Bilecik
15- Manisa
16- Denizli
17- Uşak
18- Ordu
19- Iğdır
20- Konya
21- Sivas
22- Ankara
23- Adıyaman
24- Mersin
25- Bursa
26- İzmir
27- Adana
28- Tekirdağ
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NEREDEN YAPILIYOR?
Evde bakım parası sorgulama işlemi, e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından yapılabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, T.C kimlik numaraları ve şifreleri sorgulama işlemini yapabiliyor.