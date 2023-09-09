Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede meydana gelen depremin 7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Enstitüden yapılan açıklamada, 8 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesi olduğu belirtildi. Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti. Peki, Fas’ta deprem sonrası kaç kişi hayatını kaybetti ve yaralandı? İşte detaylar.

FAS’TA 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: 632 ÖLÜ, 329 YARALI

Fas’ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 632 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, depremin “ülke tarihinde son yüzyıldaki en güçlü deprem” olduğunu açıkladı.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsünden yapılan açıklamada, El-Huz bölgesinde yerel saatle 23.10 sıralarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 8 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Depremin ülkede “son yüzyılda görülen en güçlü deprem” olduğu ifade edildi.

Fas devlet televizyonunun İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre ülkenin birçok kentinde hissedilen ve büyük hasara yol açan depremde 632 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı. Ölümlerin çoğunun ulaşılması zor dağlık bölgelerde yaşandığı öğrenildi.

Depremin merkez üssüne en yakın büyük şehir olan Marakeş kentindeki tüm halka kan bağışı yapmak üzere kan merkezine gelme çağrısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, BM’nin Fas hükümetine halkına yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı.

FAS DEPREMİ (VİDEO)













FAS ULUSAL JEOFİZİK ENSTİTÜSÜ: MARAKEŞ DEPREMİ ÜLKE TARİHİNDE SON YÜZYILIN EN BÜYÜK DEPREMİ

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ülke tarihinde son yüzyılın en büyük depremi olduğunu söyledi.

Fas resmi ajansı MNA'ya konuşan Enstitü Başkanı Cabur, depremin merkez üssünün Marakeş'in 80 kilometre güneybatısındaki El-Huz bölgesi olduğunu ve 400 kilometrelik alanda hissedildiğini belirtti. Enstitü'nün yüzyıldan bu yana ilk kez bu büyüklükte bir depremi kaydettiğine dikkati çeken Cabur, depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu vurguladı.

Cabur, yüzlerce artçı sarsıntı yaşandığını, bunların en güçlüsünün ise 6 büyüklüğünde olduğunu, ancak artçıların büyük çoğunluğunun hissedilmediğini aktardı. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre 296 kişinin öldüğü, 153 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ölenlerin büyük çoğunluğunun Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Şişava kentlerinden olduğu kaydedildi. Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.

Ülkede kan bağışı için çağrılar yapılırken, Fas'taki kurtarma ekipleri de yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin, yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.

Türk Kızılay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'ın Marakeş şehrinde meydana gelen deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

- Deprem, pek çok kentte hasara yol açtı

Fas'taki "Kanal 1" televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçerken, "El-Yevm 24" haber sitesi de depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü bildirdi.

Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Depremde Marakeş'in tarihi surlarının bir kısmının da zarar gördüğü aktarıldı.

Fas medyası, yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtti.

Ülke basınında geçen ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SONRASI HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 296 kişi hayatını kaybetti. Marakeş kentinde deprem nedeniyle tedirgin olan vatandaşların bir çoğu, geceyi evlerinin dışında geçirmeye devam ediyor.







