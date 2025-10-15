Fed Ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalar indirime mi hazırlanıyor? Dolar, altın ve borsa beklentileri

ABD Merkez Bankası (Fed), Ekim ayı faiz kararını 29 Ekim 2025 tarihinde açıklayacak. Tüm gözler, küresel ekonominin yönünü belirleyecek bu kritik kararda. Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimiyle yılın ilk gevşeme adımını atan Fed’in, Ekim toplantısında da benzer bir adım atıp atmayacağı merak konusu.





Küresel piyasalarda beklenti “indirime devam” yönünde

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın son açıklamalarının piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Powell, bilanço küçültmenin “yakında durdurulabileceğini” söylerken, bu mesaj piyasalarda “para politikasında gevşeme dönemi başlıyor” yorumlarına neden oldu.





ABD ekonomisinde enflasyonun hala yüksek seyretmesine rağmen, iş gücü piyasasında yavaşlama sinyalleri faiz indirimi ihtimalini güçlendiriyor. Powell’ın “rezerv seviyesinin yeterli düzeye ulaştığını” vurgulaması da, sıkılaşma döngüsünün sonuna gelindiği şeklinde değerlendiriliyor.





Piyasalar Fed’in adımını fiyatlamaya başladı

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Ekim toplantısında yeni bir 25 baz puanlık indirimin yüksek olasılıkla geleceğini düşünüyor. Bu durumda politika faizi %4 - %4,25 aralığından %3,75 - %4,00 bandına çekilebilir.





Bu olasılık, doların küresel piyasalarda bir miktar değer kaybetmesine, gelişmekte olan ülke para birimlerinin ise kısa vadeli kazanç sağlamasına yol açabilir.





Ticaret savaşı endişesi gölge düşürüyor