Fenerbahçe- Göztepe Maçı biletleri kaç TL, nasıl alınır?

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması 2 takım için de büyük öneme sahip. Ligin son sıralarında mücadele eden ve kurtuluş için art arda galibiyetlere ihtiyacı bulunan Göztepe, son haftaların formda ekibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Maçın biletlerinin satışa sunulması beklenirken fiyatları da araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Süper Lig 33. haftada sarı lacivertli takım evinde Göztepe'yi ağırlayacak. 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak maçı izlemek isteyenler biletlerini Çarşamba gününden itibaren alabilecekler.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI BİLET FİYATI NE KADAR?

Passolig üzerinden 13 Nisan günü satışa sunulacak olan biletlerin aracı diğer firmalar tarafından bilet fiyatları duyuruldu:

Kale Arkası Okul Açık: 75 TL Kale Arkası Migros: 92 TL Kale Arkası Okul Açık: 100 TL Maraton Üst Kat: 118 TL Maraton Üst Kat: 255 TL Maraton Alt Kat: 545 TL Maraton Alt Kat: 1.375 TL

Bilet fiyatları koltukların bulunduğu konuma göre değişiklik gösterirken, belirtilen fiyatların sızıntı bilgi olduğu ve resmi satıcı Passo Lig tarafından resmi bilet fiyatı açıklamasının yarın sabah saatlerinde yapılacağı biliniyor. Maçı Ülker Standı'nda izlemek isteyen taraftarlar yarın bilet alımı yapabilecek.

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ARDA GÜLER MAÇA ÇIKACAK MI?

İrfan Can Kahvecinin Göztepe maçında cezalı olmasının yanı sıra Mesut Özil'in kadro dışı sürecinin devam etmesiyle birlikte genç oyuncu Arda Gülere Göztepe karşısında ilk 11 şansı doğdu. Özellikle İsmail Kartalın gelmesiyle birlikte daha fazla süre almaya başlayan ve aldığı dakikaları olumlu değerlendiren, sarı-lacivertli taraftarların her maçta tezahüratlarda bulunduğu Arda Gülerin Göztepe karşısında sahaya ilk 11de çıkması bekleniyor.