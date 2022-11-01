Firdevs ne demek?

İslam alimlerinin naslarda zikredilen bilgilere ve sahabe yorumlarına dayanarak Firdevs hakkında yaptıkları açıklamaları iki noktada toplamak mümkündür. Birincisi Firdevs cennetin tamamını ifade eden bir isimdir. İkincisi Firdevs cennetin ortasını, en yüksek ve en değerli bölgesini teşkil eden kısımlarının adı olup burada peygamberlerle veliler kalacaktır.

FİRDEVS KELİMESİNİN KUR’AN-I KERİM’DE GEÇTİĞİ YERLER

> Kehf Suresi - 107. Ayet Tefsiri için TIKLAYIN.

> Mü'minûn Suresi - 11 . Ayet Tefsiri için TIKLAYIN.

FİRDEVS MAKAMI İLE İLGİLİ HADİSLER

> Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

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“Muhakkak ki, cennet yüz derecedir. Onlardan her bir derece gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Şüphesiz ki, o derecelerin en yücesi, Firdevs’tir. En faziletlisi de Firdevs’tir. Arş, muhakkak ki, Firdevs’in üstündedir. Cennetin ırmakları da Firdevs’ten çıkıp akar. Buna müteakiben siz Allah’tan dilemek istediğiniz zaman Firdevs’i isteyin!” İbni Mace 4331, Tirmizi 2651

> Hz. Peygamber (asm) ashabına Allah’tan firdevs cennetlerini istemelerini tavsiye etmiş ve oğlu şehid düşen Ümmü Hârise’ye onun firdevs cennetlerinin en değerlisine girdiğini müjdelemiştir. (Buhârî, Tevḥîd, 22, Cihâd, 4, 14, Meġāzî, 9; Müsned, II, 335; III, 124, 197, 210; IV, 416; V, 241, 316; Tirmizî, Sıfatü’l-cenne, 4; İbn Mâce, Zühd, 39; Dârimî, Riḳāḳ, 101)

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FİRDEVS İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Firdevs ismi cennet ve cennet bahçesi demektir.