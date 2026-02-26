7 bin robot süpürge hacklendi: Canlı görüntüler ve konum bilgilerine ulaşıldı

Güvenlik "sonradan gelen bir unsur" mu?

İngiltere’deki University of Surrey’de bilgisayar bilimi profesörü olan Alan Woodward, üreticilerin hız ve maliyet uğruna güvenliği ihmal ettiğini savunuyor. Woodward, "Piyasada en ucuz ve en yeni özelliklere sahip olma yarışı, yazılımda ciddi açıklar doğuruyor. Bir şeyi yapabiliyor olmanız, onu yapmanız gerektiği anlamına gelmez," diyerek tüketicileri uyardı.