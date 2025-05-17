Endonezya'daki Merapi Yanardağı kül püskürttü

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı'ndan püsküren küller, Tanah Datar bölgesinden gözlemlendi. 3 Aralık 2023'teki ilk patlamadan bu yana 442 kez patladı ve bölge sakinlerinin patlama merkezinden 3 kilometre yarıçapındaki bir alana girmesi veya faaliyette bulunması yasaklandı.
Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı'ndan püsküren küller, Tanah Datar bölgesinden gözlemlendi.
3 Aralık 2023'teki ilk patlamadan bu yana 442 kez patladı ve bölge sakinlerinin patlama merkezinden 3 kilometre yarıçapındaki bir alana girmesi veya faaliyette bulunması yasaklandı.