Endonezya'daki Merapi Yanardağı kül püskürttü

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı'ndan püsküren küller, Tanah Datar bölgesinden gözlemlendi. 3 Aralık 2023'teki ilk patlamadan bu yana 442 kez patladı ve bölge sakinlerinin patlama merkezinden 3 kilometre yarıçapındaki bir alana girmesi veya faaliyette bulunması yasaklandı.

1 /16 Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı'ndan püsküren küller, Tanah Datar bölgesinden gözlemlendi.

2 /16 3 Aralık 2023'teki ilk patlamadan bu yana 442 kez patladı ve bölge sakinlerinin patlama merkezinden 3 kilometre yarıçapındaki bir alana girmesi veya faaliyette bulunması yasaklandı.

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