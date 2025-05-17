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Endonezya'daki Merapi Yanardağı kül püskürttü

Endonezya'daki Merapi Yanardağı kül püskürttü

10:0217/05/2025, Cumartesi
AA
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Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı'ndan püsküren küller, Tanah Datar bölgesinden gözlemlendi. 3 Aralık 2023'teki ilk patlamadan bu yana 442 kez patladı ve bölge sakinlerinin patlama merkezinden 3 kilometre yarıçapındaki bir alana girmesi veya faaliyette bulunması yasaklandı.

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı'ndan püsküren küller, Tanah Datar bölgesinden gözlemlendi.

3 Aralık 2023'teki ilk patlamadan bu yana 442 kez patladı ve bölge sakinlerinin patlama merkezinden 3 kilometre yarıçapındaki bir alana girmesi veya faaliyette bulunması yasaklandı.

#Sumatra Adası
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