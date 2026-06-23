Filistinliler çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik iki yılı aşkın süredir uyguladığı abluka ve düzenlediği yıkıcı saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Filistinli, derme çatma çadırlar ve ağır hasarlı binalarda yaşam mücadelesi veriyor. Savaşın yol açtığı ağır insani krizin gölgesinde hayatta kalmaya çalışan siviller, aşırı kalabalıklaşan çadır kamplarda gıda, temiz su ve sağlık hizmetleri gibi en temel ihtiyaçlarına ulaşmakta büyük zorluk çekiyor. Gazze kentinin sahil kıyısına çadır kuran binlerce Filistinli aile, ellerindeki kısıtlı imkanlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

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