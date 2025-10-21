Yeni Şafak
Gazze'de İsrailli esirlerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor

18:2021/10/2025, Salı
Gazze'de İsrail ordusunun saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı altındaki İsrailli esirlerin cesetlerini arama işlemleri devam ediyor. Filistinli ekipler, İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybeden esirlerin naaşlarını bulmak için Han Yunus kentine bağlı Hamad Sitesi’nde iş makineleriyle kazı çalışmaları yaptı.

