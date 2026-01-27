Yeni Şafak
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtıldı

08:3027/01/2026, Salı
G: 26/01/2026, Pazartesi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne sınırlı sayıda insani yardım girişine vermesi nedeniyle kentteki gıda krizi devam ediyor. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bir hayır kurumu, yerinden edilen Filistinlilere sıcak yemek dağıttı. Yemekten almak isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli bir kap yemeğe ulaşabilmek için soğuk havaya rağmen yoğunluk oluşturdu.

#gazze
#gıda krizi
#han yunus
