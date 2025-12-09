Gazze’deki Şifa Hastanesi’nin avlusuna gömülen 98 cenaze kimlik tespiti için çıkarıldı

Cenazeleri çıkarmak için özel ekipmanlara ihtiyaç olduğunu ancak İsrail ablukası nedeniyle bu ekipmanlara erişemediklerini belirten Basal, "Cenazeleri taşımak için özel araçlara, hastalıkların yayılmasını önlemek için ekiplerimiz için koruyucu ekipmanlara ve süreci hızlandırmak için ağır makineler gerekliydi. Ancak işgalciler, Gazze’deki Filistin halkına baskı uygulamak amacıyla bu tür ekipmanların girişini engelledi. Buna rağmen sivil savunmanın hizmetlerini en azından asgari düzeyde sürdüreceğini teyit ediyoruz" dedi.