Gazze’deki Şifa Hastanesi’nin avlusuna gömülen 98 cenaze kimlik tespiti için çıkarıldı

Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları nedeniyle Şifa Hastanesi’nin avlusuna toplu şekilde defnedilen 98 kişinin cenazesi, kimlik tespiti için mezardan çıkarıldı.
Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları nedeniyle toplu şekilde defnedilen cenazeler, kimlik tespiti için mezarlardan çıkarılmaya devam ediyor. Sivil savunma ekipleri, Şifa Hastanesi’nin avlusuna toplu şekilde defnedilen 98 kişinin cenazesini kimlik tespiti için mezardan çıkardı.
Sivil savunma ekipleri, çıkarılan cenazelerden 55’inin kimliğinin henüz tespit edilemediğini belirterek, söz konusu cenazelerin kimlik tespiti için ilgili kurumlara teslim edileceğini ifade etti. Ekipler, hastanenin içinde hala çok sayıda cenaze bulunduğunu ve önümüzdeki günlerde bu cenazelerin de çıkarılacağını açıkladı.
Sivil Savunma Sözcüsü Mahmoud Basal, "Şifa Hastanesi’nde İsrail saldırıları sırasında son derece zor koşullar altında gömülen 400’den fazla ceset var. Çabalarımız hayatını kaybedenlerin uygun mezarlıklarda defnedilmesini sağlayarak onların haysiyetini korumayı amaçlarken, sağlık sisteminin Gazze halkına hayati hizmetleri yeniden sunmasını da mümkün kılıyor" dedi.
Cenazeleri çıkarmak için özel ekipmanlara ihtiyaç olduğunu ancak İsrail ablukası nedeniyle bu ekipmanlara erişemediklerini belirten Basal, "Cenazeleri taşımak için özel araçlara, hastalıkların yayılmasını önlemek için ekiplerimiz için koruyucu ekipmanlara ve süreci hızlandırmak için ağır makineler gerekliydi. Ancak işgalciler, Gazze’deki Filistin halkına baskı uygulamak amacıyla bu tür ekipmanların girişini engelledi. Buna rağmen sivil savunmanın hizmetlerini en azından asgari düzeyde sürdüreceğini teyit ediyoruz" dedi.
Toplu mezardan kardeşinin cenazesi çıkarılan Gazzeli Bashar Adwan, "Sivil Savunma, cesedin hastaneden resmi mezarlığa nakledileceğini bildirdikten sonra bugün kız kardeşimin cenazesini almaya geldim. Kız kardeşim yaralanmasının ardından hastaneye kaldırıldıktan 50 gün sonra hayatını kaybetti. O sırada hastanenin İsrail ordusu tarafından kuşatılmış olması nedeniyle onu mezarlığa gömemedim. Bu yüzden onu hastane avlusuna defnettim" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de hayatını kaybeden binlerce Filistinli toplu mezarlara defnedildi. İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 70 bin 365 kişi hayatını kaybetti, 171 bin 58 kişi de yaralandı.