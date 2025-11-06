Gazzeliler kışı yıpranmış çadırlarla karşılayacak

Gazze Şeridi'nde iki yıl süren yıkıcı İsrail saldırılarında evlerini kaybeden binlerce Filistinli aile, kışı yıpranmış çadırlarla karşılayacak. Ateşkesin üzerinden yaklaşık dört hafta geçmesine rağmen, bölgeye ulaşan sınırlı yardımlar, Filistinlilerin sıkıntılarına çözüm olmuyor. Kışın yaklaşmasına rağmen hala bazı Filistinli aileler, yağmur geçiren yırtık, sökük çadırlarda yaşıyor. Nuseyrat bölgesindeki çadırlarda kalan Gazzeliler, geçen yıl yağmur altında yaşadıkları acıları yeniden yaşamaktan endişe ediyor.

