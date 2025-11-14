Yeni Şafak
Han Yunus’ta çobanlar çöplükte hayvan otlatıyor: Zorlu şartlarla mücadele ediyorlar

08:0814/11/2025, Cuma
AA
İşgal altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, bölgede tarım arazilerinin çatışmalar nedeniyle tahrip olması üzerine Filistinli çobanlar, hayvanlarını otlatmak için rastgele oluşan çöp döküm alanına yönelmek zorunda kaldı. Çobanlar, yıkımın ve kıtlığın gölgesinde hayvanlarını besleyebilmek için zorlu şartlarla mücadele ediyor.

