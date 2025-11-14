Han Yunus’ta çobanlar çöplükte hayvan otlatıyor: Zorlu şartlarla mücadele ediyorlar

İşgal altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, bölgede tarım arazilerinin çatışmalar nedeniyle tahrip olması üzerine Filistinli çobanlar, hayvanlarını otlatmak için rastgele oluşan çöp döküm alanına yönelmek zorunda kaldı. Çobanlar, yıkımın ve kıtlığın gölgesinde hayvanlarını besleyebilmek için zorlu şartlarla mücadele ediyor.

1 /29

2 /29

3 /29

4 /29

5 /29

6 /29

7 /29

8 /29

9 /29

10 /29

11 /29

12 /29

13 /29

14 /29

15 /29

16 /29

17 /29

18 /29

19 /29

20 /29

21 /29

22 /29

23 /29

24 /29

25 /29

26 /29

27 /29

28 /29