Hindistan’da sel felaketi: Ölü ve kayıplar var

12:3417/09/2025, Çarşamba
DHA
Hindistan''ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi kayboldu. Uttarakhand Afet Yönetim Kurumu, arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.


Yetkililer, Dehradun bölgesinde 13, Pithoragarh ve Nainital bölgelerinde birer kişi olmak üzere toplam 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.


Uttarakhand Afet Yönetim Kurumu, 16 kişinin kaybolduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

