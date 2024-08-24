Suveyti, İsrailli işgalcilerin saldırılarında güvenlik güçlerinin varlığına ilişkin, "İşgalcilerin saldırılarında İsrail güçleri de hazır bulunuyor ve onlara yönelik bir tehlike hissettiklerinde işgalcileri korumak için müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.





İsraillilerin çevrede gasbettiği Filistin topraklarına işaret eden Suveyti, "Tehlike dört bir yanımızı sarmış." diye konuştu.





Suveyti, el yordamıyla aldığı önlemlere ilişkin, "Bu dikenli teller evimi tehlikelerden ve işgalci saldırılarından koruyamayabilir ama, çatıya çıkıp evimi ve ailemi korumaya hazırlanana kadar onların evime girişini geciktirir." dedi.



