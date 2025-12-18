İnsan derisinden kitap kapağı yapmışlar: Harvard skandalında dehşet veren detaylar ortaya çıktı

SÜS EŞYASI GİBİ İNSAN UZUVLARINI SATTILAR





NBC news'te yer alan habere göre; savcılığın "korkunç bir şebeke" olarak tanımladığı olayda, 58 yaşındaki Lodge’un; beyin, deri, el ve yüz gibi vücut parçalarını Pennsylvania ve çevre eyaletlerdeki alıcılara kargo yoluyla gönderdiği ortaya çıktı. 2018 ile 2020 yılları arasında gerçekleşen bu ticarette, bilime hizmet etmesi için bağışlanan bedenlerin adeta birer "hediyelik eşya" muamelesi gördüğü belirtildi.







