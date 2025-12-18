Yeni Şafak
İnsan derisinden kitap kapağı yapmışlar: Harvard skandalında dehşet veren detaylar ortaya çıktı

İnsan derisinden kitap kapağı yapmışlar: Harvard skandalında dehşet veren detaylar ortaya çıktı

Tuba Fıçıcı
11:4818/12/2025, Perşembe
Harvard Tıp Fakültesi morgunda 28 yıl görev yapan Cedric Lodge, bağışlanan kadavralardan çaldığı parçaları eyaletler arası bir şebeke aracılığıyla sattığı gerekçesiyle 8 yıl hapis cezası aldı. "Vahşet" olarak nitelendirilen olayda, bilimsel araştırmalar için bağışlanan bedenlere ait beyin, deri ve yüz gibi parçaların kargo yoluyla alıcılara gönderildiği ve bazılarının "dekoratif eşya" veya "kitap cildi" yapımında kullanıldığı ortaya çıktı.

Dünyanın en saygın eğitim kurumlarından biri olan Harvard Tıp Fakültesi, tıp tarihine geçecek bir bilimsel başarıyla değil, morgunda yaşanan "vahşet" dolu bir hırsızlık vakasıyla sarsıldı. Okulun morg müdürlüğünü yapan Cedric Lodge, bağışlanan bedenleri parçalara ayırıp yasa dışı yollarla sattığı gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SÜS EŞYASI GİBİ İNSAN UZUVLARINI SATTILAR


NBC news'te yer alan habere göre; savcılığın "korkunç bir şebeke" olarak tanımladığı olayda, 58 yaşındaki Lodge’un; beyin, deri, el ve yüz gibi vücut parçalarını Pennsylvania ve çevre eyaletlerdeki alıcılara kargo yoluyla gönderdiği ortaya çıktı. 2018 ile 2020 yılları arasında gerçekleşen bu ticarette, bilime hizmet etmesi için bağışlanan bedenlerin adeta birer "hediyelik eşya" muamelesi gördüğü belirtildi.



KAN DONDURAN DETAYLAR


Mahkeme dosyalarına yansıyan detaylar, davanın dehşet verici boyutunu gözler önüne serdi:


Deri Ticareti: Lodge’un, bir alıcıya insan derisi sağladığı ve bu derinin tabaklanarak bir kitabın cildinde kullanıldığı öğrenildi.

Yüz satışı: Lodge ve suç ortağı olan eşi Denise Lodge’un, bir erkeğin yüzünü "belki bir rafta sergilenmek, belki de daha karanlık amaçlarla kullanılmak üzere" sattığı ifade edildi.

Normal şartlarda araştırma bittikten sonra yakılması veya ailesine teslim edilmesi gereken bedenlerin, Lodge tarafından yakılma işleminden hemen önce parçalandığı itiraf edildi.

Lodge’un avukatı, müvekkilinin davranışlarını "dehşet verici" olarak nitelendirirken; savcı Alisan Martin, Lodge’un sevdiklerini bilime emanet eden ailelerin güvenini paraya tahvil ettiğini vurguladı.


Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Harvard, bağış programını 2023 yılında 5 ay boyunca askıya almak zorunda kaldı.

Dava kapsamında Lodge’un eşi Denise Lodge da suç ortağı olarak yaklaşık bir yıl hapis cezası alırken, aralarında bir krematoryum çalışanının da bulunduğu 6 kişinin daha suçlu bulunduğu açıklandı.

