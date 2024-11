İspanya tarihinin en öldürücü doğal afetinde ölü sayısı artıyor: Benzer afetler başka bölgelerde de görülebilir

"Cut off sistemler mevsime ve coğrafyaya göre karakter değiştiriyor"





Bu hava olayının kış mevsiminde meydana geldiği durumlarda "soğuk kopuşlar" veya İngilizce haliyle "cut off sistemi" şeklinde tanımlandığını vurgulayan Türkeş, "Cut off, etkili olduğu bölgede günlerce kalıyor ve dolayısıyla günlerce çok soğuk, eğer kuzeydeyse karlı ve fırtınalı hava koşulları yaratıyor. Güneyde ise İspanya'da olduğu gibi Akdeniz havzasında zaman zaman çok kuvvetli yağışlar, fırtınalar doğuruyor ve onun kuzeyinde hava sıcaklıkları 0 santigrat derece civarındaysa kar yağışlarına yol açıyor. Cut off sistemler, mevsimine ve oluştuğu coğrafyaya göre karakter değiştiriyor." diye konuştu.