İsrail saldırısında bir kısmı yıkılan okul evsiz kalan Filistinlilerin sığınağına dönüştü

10:5528/11/2025, Cuma
AA
İsrail'in düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinli aileler, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Hayfa Okulu'na sığındı. İsrail saldırısında büyük hasar gören ve bir kısmı yıkılan okulda yaşamaya çalışan aileler, zor koşullar altında, soğuk hava ve devam eden saldırılar karşısında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

