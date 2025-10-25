İsveç'te İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planı protesto edildi

Geçen hafta sözde barış yapıldığını kaydeden Nilsson, "Barış anlaşması hakkında konuşacak olursam, açıkça söylemek gerekirse, pek işe yaramadı. Hala ölen çok sayıda çocuk var. Hala evlerinden kaçan Filistinliler var. Yıkılan ve bombalanan çok sayıda ev ve bina var. Açıkçası, bu iğrenç ve korkunç bir durum." ifadelerini kullandı.

Nilsson, İsrail'in Gazze'de okulları, hastaneleri bombaladığını belirterek, "Filistinli çocukların eğitim alma şansı yok, hastalananların sağlık yardımı alma şansı yok." dedi.