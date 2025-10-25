Yeni Şafak
İsveç'te İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planı protesto edildi

17:50 25/10/2025, Cumartesi
İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme planı protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Batı Şeria'yı ilhak planını reddettiklerini vurguladı.

Göstericiler "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil Netanyahu, Gazze'den defol" ve "Batı Şeria ilhakına hayır'" sloganları attı.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler İsveç Parlamentosu'na yürüdü.

Gösteriye katılan aktivist Robin Nilsson, İsrail'in Hamas ile yaptığı ateşkese uymadığını söyledi.

Geçen hafta sözde barış yapıldığını kaydeden Nilsson, "Barış anlaşması hakkında konuşacak olursam, açıkça söylemek gerekirse, pek işe yaramadı. Hala ölen çok sayıda çocuk var. Hala evlerinden kaçan Filistinliler var. Yıkılan ve bombalanan çok sayıda ev ve bina var. Açıkçası, bu iğrenç ve korkunç bir durum." ifadelerini kullandı.

Nilsson, İsrail'in Gazze'de okulları, hastaneleri bombaladığını belirterek, "Filistinli çocukların eğitim alma şansı yok, hastalananların sağlık yardımı alma şansı yok." dedi.

